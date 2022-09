Zaklínač patří ve světe videoher mezi opravdu velmi silné značky a logicky se k ní váže i celá řada doprovodných produktů. Když pomineme takzvaný “merch”, jsou to i menší hry. Na Androidu jsme se dočkali již trojice her napojených na Zaklinače – Gwent, Monster Slayer a Thronebreaker. Nyní se k nim připojí třetí hra nazvaná Roach Race. Co nabídne?

Klepna v pixelartové grafice

Nová hra Roach Race byla krátce představená během nejnovějšího dílu streamu Night City Wire, který se primárně věnuje hře Cyberpunk 2077. Nicméně i s tou Roach Race souvisí, jelikož si jej můžete v Night City zahrát na herních automatech. A co vlastně jde? Jedná se o velmi jednoduchou 2D plošinovku ze světa Zaklínače využívající pixelovou grafiku, ve které ovládáte Geraltova věrného koně – Klepnu. Tedy, ovládáte je možná silné slovo. Zatímco Klepna neustále cválá vpřed, vy s ní můžete skákat přes překážky, nebo použít dvojitý skok. Vedle vyhýbání se překážkám na zemi vás čekají i nepřátelé ve vzduchu či různé bonusy, které můžete s Klepnou sebrat.

Cyberpunk 2077 – New Roach Race Minigame | Free DLC | Patch 1.6

Celkem je ve hře připraveno 5 map, které se po jejich úspěšném proběhnutí opakují. Roach Race je přitom “endless-run”, můžete ji tedy hrát donekonečna. V dalším hraní vás pak může motivovat šplhání po globálním žebříčku a porovnávání vašeho skóre s vašimi příteli. Na závěr pak ještě dodejme, že hra je ke stažení zcela zdarma a neobsahuje žádné mikrotransakce.

Co říkáte na hru Roach Race? Vyzkoušíte ji?

Zdroj: NightCityWire