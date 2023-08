Redmi brzy představí další Android tablet

Ponese označení Redmi Pad SE a nebude stát ani 5 tisíc

Nabídne čtveřici reproduktorů a 90Hz displej

Loni v říjnu nám představila společnost Xiaomi vůbec první tablet od odnože Redmi. Původní Redmi Pad byl na svou cenu docela slušný, jak se můžete dočíst v naší recenzi. Nyní ale vyplouvají na povrch zprávy, že se do Evropy chystá další varianta tohoto tabletu, která bude chtít zaujmout hlavně nízkou cenou. Ale ani specifikace nevypadají vyloženě špatně.

Redmi Pad SE dostane kovové tělo a čtyři reproduktory

Uniklé rendery nám naznačují, že se bude tablet prodávat ve třech různých barevných variantách a to šedé, fialové a zelené. Přední stranu má pokrývat 11palcový LCD panel s rozlišením Full HD+, maximálním jasem 400 nitů a 90Hz obnovovací frekvencí. O selfies a videohovory se má starat 5Mpx selfie kamera se světelností f/2,2, na zadní straně se bude nacházet jediný 8Mpx hlavní snímač se světelností f/2,0. Stejně jako u nedávno recenzovaného Xiaomi Padu 6 i zde má být podpora pro funkci FocusFrame.

Stejný zdroj rovněž uvádí, že bude mít tablet hliníkové tělo a má vážit 478 gramů. Samozřejmostí bude audio jack, avšak LTE, stejně jako u ostatních čínských tabletů chybí. Stejně tak tablet nenabídne ani čtečku otisků prstů. Naopak potěší přítomnost čtyř reproduktorů s podporou Dolby Atmos a podpora pro stylus Redmi Stylus for Pad.

Co se týče výkonu, o ten se bude starat čipset Qualcomm Snapdragon 680 v kombinaci se 4 GB RAM a 128GB úložištěm, systémem bude pochopitelně Android 13 s nadstavbou MIUI 14 for Pad. Dostatečnou výdrž má zajistit 8000mAh baterie s podporou 10W drátového nabíjení, přičemž firma má přislíbit až 21 hodin výdrže přehrávání videa a 12 hodin při hraní her. V Evropě by se měla novinka prodávat za cenu okolo 190 eur, což je asi 4 600 korun. Bude tedy o nějakých 500 korun levnější než klasický Redmi Pad.

Unikají další detaily ohledně Galaxy S24 Ultra. Tentokrát máme dobré zprávy! čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Stačil by vám takto vybavený tablet?

Zdroj: GSMArena