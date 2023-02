Redmi Pad lecčím vyčnívá z nižší třídy tabletů (recenze)

Společnost Xiaomi se rozhodla nedlouho po velkém úspěchu tabletu Xiaomi Pad 5 vyslat na evropské trhy také tablet vyrobený pod dceřinou značkou Redmi. Jak hierarchie těchto označení velí, jde o hůře vybavený a také podstatně levnější kousek, který má uspokojit zákazníky s trochu skromnějšími požadavky. Daří se to, i když Redmi Pad s některými svými papírovými parametry balancuje na hranici dostatečného výkonu? Mrkněte do recenze…

Recenze tabletu Redmi Pad

Obsah balení a design tabletu

Krabice s Redmi Padem obsahuje vše podstatné, co byste u takového modelu očekávali. Stejně jako u telefonů se ani u tabletů Xiaomi zatím nevrhlo na vlnu vynechávání nabíjecího adaptéru, takže ten je zde společně s dalším příslušenstvím. Mezi to už ale vlastně patří jen nabíjecí kabel a kolíček na vysunutí šuplíku pro microSD kartu. Pero byste hledali marně, to tablet ani nepodporuje. K přibalené 22,5W nabíječce by bylo fajn také zmínit, že převyšuje maximální 18W příkon tabletu, což je neobvyklý komfort i pro případné využití s jinými zařízeními.

Redmi Pad má ve všech svých verzích velmi příjemné celokovové, tenké a poměrně hranaté tělo, které neklouže, zajišťuje větší odolnost a také dobře odvádí teplo. Záda tabletu jsou naprosto jednoduchá plocha, kterou vizuálně rozbíjí jen panel s fotoaparátem ve stylu poslední řady Xiaomi telefonů. Na obou kratších stranách zařízení najdeme dva “grily” s reproduktory, na horní pak slot na paměťovou kartu. Tlačítka obklopují jeden z rohů, tak jak je u tabletů celkem zvykem.

Základní specifikace

rozměry 250 x 74 x 7 mm

Android 12 / MIUI 13 pro Pad

10,61″ LCD displej frekvence až 90 Hz rozlišení 1 200 x 2 000 px jas 400 nitů

8 000mAh baterie s 18W nabíjením

procesor MediaTek Helio G99

paměťové varianty 3/64 GB 4/128 GB

fotoaparáty 8MPx zadní a 8MPx přední

čtyři reproduktory, Bluetooth 5.2

Výkonu poskromnu, ale to nehoří

Jak napovídají parametry, Redmi Pad není žádný silák, který by se chtěl rvát s herními tablety nebo třeba se svými zmíněnými “sourozenci” z řady Xiaomi Pad 5. Na druhou stranu ale procesor MediaTek Helio G99 není žádné ořezávátko a v mém případě jde navíc o model se čtyřmi gigabajty RAM a větším úložištěm. Procesy, kterými by asi rozumný majitel tabletu v této cenové relaci přístroj zatěžoval, v klidu zvládá.