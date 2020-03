Redmi ukázalo první senzor pro otisk prstu pod LCD obrazovkou

Senzor pro snímání otisků prstů? Nic nového. Senzor pro snímání otisků prstů přímo v displeji, respektive pod jeho dotykovou vrstvou? To už je z hlediska techniky mnohem zajímavější, ale i na to jsme si v posledních měsících zvykli. Existuje však jedno významné omezení. Senzor jde úspěšně používat pouze pod moderními AMOLED obrazovkami. A telefony s LCD panely mají smůlu. Omyl, měly. Šéf firmy Redmi Lu Weibing se před pár hodinami pochlubil, že jeho společnost úspěšně zabudovala senzor pro otisk prstu pod LCD obrazovku. Demonstroval to videem, na kterém tuto technologickou novinku využívá upravený prototyp telefonu Redmi Note 8 Pro.

Pokud se nemýlíme, Redmi je úplně první, kdo dokázal čtečku na otisky pod LCD obrazovkou “rozchodit” v reálném zařízení. Největší technický zádrhel této kombinace tkví v tom, že podsvícení panelu s touto technologií ovlivňuje senzor svými paprsky. V Redmi se ovšem vědcům podařilo otisk prstu pod LCD panelem zprovoznit díky použití tenké vrstvy materiálu, který je schopný propustit infračervený paprsek nesoucí informace o otiscích.

Bude to k něčemu? My věříme, že ano. LCD displeje zatím nejsou na takovém ústupu, jaký se před lety předpovídal. S ohledem na cenu a další vlastnosti této technologii stále důvěřuje hodně výrobců. Další technologický vývoj kolem těchto obrazovek asi nebude ještě pár let slepou uličkou. Zatím není jasné, v těle kterého telefonu přijde novinka na trh. Možná to bude hned očekávaný Redmi Note 9, který se má ukázat už za pár dní.

