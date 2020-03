Podivnost: Redmi Note 7 s Androidem 11 spatřen v Geekbench testu

Čínský telefon Redmi Note 7, představený ještě před odtržením firmy pod značkou Xiaomi v březnu 2019. Od loňského podzimu má na světě nástupce a další s pořadovým číslem 9 by se měl objevit během pár týdnů. Takto si jen zrekapitulujme fakta o přístroji, který se před pár hodinami objevil v testovacím nástroji Geekbench. Na této informaci by pochopitelně nebylo nic extra zvláštního, kdyby téměř dvě generace starý telefon test nepodstoupil se systémem Android 11. Na výsledku v tento moment vůbec nezáleží. Jde hlavně o zvláštní výběr přístroje. Jedno z možných vysvětlení je, že si přímo výrobce na starším mobilu zkouší testovací verzi operačního systému před dalším vývojem. Proč ale Android 11 testoval v Geekbench zrovna Redmi Note 7?

Telefon nyní oficiálně běží na Androidu 10 a nadstavbě MIUI 11. Nijak výrazně tak nevybočuje ze standardní škály ostatních Redmi či Xiaomi produktů. Proč tedy firma neudělala test s novějším zařízením? Ohlíží se snad do minulosti, jak starý telefon by mohl nejnovější systém dostat? Možná. Ani jedna ze zmíněných společností zatím přitom oficiálně nemluví o tom, které telefony očekávaný jedenáctý Android dostanou. Ještě si nějakou dobu počkáme, než se to objasní. Zmíněný test se může nakonec ukázat jako ojedinělý pokus nebo první vlaštovka. Nicméně přístroj je u výrobce evidentně na listině oblíbenců. I dosavadní aktualizace dostával překvapivě rychle. Nebude asi překvapením, pokud update na nový Android obdrží. Jeho zmíněná účast v testu ale překvapivá je. Závěrem nutno podotknout, že může jít také o dílo experimentujícího jednotlivce, kterému se podařilo do Redmi Note 7 testovací Android 11 dostat a prohnat ho Geekbench analýzou.

Myslíte si, že dostane Redmi Note 7 aktualizaci na Android 11?

Zdroj: MSP