Bestsellery na obzoru! Řada Redmi Note 14 se prý podívá do Evropy dřív než je zvykem

Řada Redmi Note 14 se chystá na globální trh

Základní model prošel indonéskou certifikací SDPPI

Globální verze může mít odlišnou konfiguraci fotoaparátů

Řada Redmi Note 14, která byla nedávno představena v Číně, se chystá na svůj globální debut. Základní model této nové série středních tříd byl spatřen na indonéském certifikačním webu SDPPI, což naznačuje, že celosvětové uvedení je již za rohem.

Co víme o globální verzi Redmi Note 14?

Zatímco certifikace neodhalila žádné konkrétní specifikace, potvrdila, že globální varianta bude mít modelové číslo 24094RAD4G. Písmeno “G” na konci tohoto označení tradičně u Xiaomi značí globální verzi.

Očekává se, že základní model Redmi Note 14 si zachová specifikace své čínské verze. U modelů Pro a Pro+ by však mohlo dojít k zajímavým změnám, o nichž jsme vás informovali pár dní zpět. Vrcholný model Pro Plus se má údajně zbavit teleobjektivu, do Evropy nám Xiaomi naservíruje pouze 2MP makro senzor, což je podle mě velká škoda. Teleobjektiv totiž není ve vyšší střední třídě standardem a mohla to být jedna z hlavních předností telefonu. Oproti čínské verzi však dostaneme 200MP senzor od Samsungu z loňska, jenž je kvalitnější než 50MP snímač od Sony.

Redmi Note 14 Unboxing & First Impressions: The Best $170 5G Phone You Can Get!

Ceny zůstávají zatím tajemstvím

Oficiální ceny pro globální trh zatím pochopitelně nebyly oznámeny. Pro představu však můžeme nahlédnout do čínského ceníku:

Redmi Note 14 Pro+: od 1 899 CNY (cca 6 200 Kč)

Redmi Note 14 Pro: od 1 399 CNY (cca 4 600 Kč)

Redmi Note 14: od 1 099 CNY (cca 3 600 Kč)

Je však třeba počítat s tím, že globální ceny se budou stoprocentně lišit. Xiaomi obvykle uvádí své globální modely řady Redmi Note až v lednu, ale v kuloárech se mluví o tom, že bychom se ji mohli dočkat ještě letos, konkrétně v listopadu.

Který model vás láká nejvíce?

Zdroj: GSMArena