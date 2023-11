Řada Redmi Note 13 byla v Číně představena už v září

Na evropské představení si ještě nějakou dobu počkáme

Na tamní trh se brzy dostane také model Redmi Note 13R

Na konci září se v Číně konečně představila očekávaná řada telefonů Redmi Note 13 a zanedlouho zamíří na tamní trh také model Redmi Note 13R. Mobily této řady se takřka jistě dostanou i do Evropy. Pokud bychom brali v potaz, že Redmi Note 12 debutovala na Starém kontinentu v březnu, dalo by se očekávat, že se tak stane za přibližně čtyři měsíce. Speciální model s písmenkem R by teoreticky mohl být u nás odhalen jako nějaké POCO.

Díky výpisu China Telecom víme takřka všechny klíčové specifikace modelu Redmi Note 13R, vypadají poměrně slušně. Můžeme se těšit na typický 6,67palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou bude dle všeho tikat čipset MediaTek Dimensity 6080, který je poměrně nový a výkonem se nejvíce blíží Snapdragonu 695, v AnTuTu dosahuje na skóre okolo 420 tisíc bodů. Dopomáhat bude 12 GB RAM a 256GB úložiště, samozřejmostí bude také 5000mAh baterie s podporou minimálně 33W (ale spíše 67W) nabíjení.

Co se foťáků týče, fanoušci se mohou těšit na 108MP hlavní senzor spojený s 2MP makro kamerkou, ultraširoký snímač bohužel zcela chybí. Na přední straně se bude v průstřelu vystavovat 16MP selfie kamerka. Rozměry mají činit 161,11 x 74,95 x 7,73 mm a telefon má vážit 174 gramů. V Číně se spekuluje, že bude telefon spuštěn s cenou 1 999 CNY, což je asi 6 200 korun, k představení dojde už 20.listopadu.

Jak se těšíte na evropské uvedení řady Redmi Note 13?

Zdroj: GSMArena