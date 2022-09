Zatímco už intenzivně pracuje na řadě Redmi Note 12, Xioami plánuje uvést ještě jeden model zapadající do současné generace této extrémně populární řady. Redmi Note 11R od Xiaomi však nebude tak úplně nový smartphone, jeho parametry jsou totiž identické s jedním příbuzným již vydaným pod značkou Poco. Tentokrát se Xiaomi ani nesnažilo nic maskovat a použilo i prakticky identický design zařízení.

Redmi Note 11R alias Poco M4 5G

Není to tak dávno, co jsme si nad reinkarnací v podobě Redmi Note 11 Pro (2023) povzdechli, že nabídka Xioami začíná být pořádně zamotaná a navíc plná smartphonů jen s minimálními rozdíly a celá situace se zase opakuje. V případě Redmi Note 11R však výrobce zachoval nejen kompletní parametry, ale i design předlohy v podobě smartphonu Poco M4 5G. Informace o novince poskytl China Telecom. Z něj je patrné, že nejen parametry budou identické, ale zachován zůstane také vzhled přístroje – s jednou obměnou v podobě loga Redmi namísto Poco. Zda výrobce přidá alespoň nějaké odlišné barevné varianty pak v tuto chvíli není známo.

Specifikace Redmi Note 11R zahrnují 6,58″ displej, a i když se nezmiňují o jeho parametrech, lze předpokládat, že zůstanou u IPS technologie FullHD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvence. Dále zde máme 13MPx primární fotoaparát doplněný o 2MPx senzor hloubky obrazu společně s 5MPx selfie kamerkou. Zachována by měla být i čtečka otisků prstů v tlačítku napájení. Jedny z mála parametrů, které nemáme ještě potvrzené, jsou použitý čipset a baterie. Z dostupných snímků se ale zdá, že i Redmi Note 11R bude 5G zařízení a tak by se mohl znovu uplatnint Mediatek Dimensity 700. A byli bychom překvapeni, pokud by výrobce použil jinou, než 5 000mAh baterii s 18W nabíjením jako v případě Poca.

Staro-nový smartphone se pak bude prodávat ve verzi 4/128 GB za v přepočtu cca 4600 Kč, verze 6/128 má pak cenovku v přepočtu 5 300 Kč a vrcholná 8/128GB varianta necelých 6 100 Kč. Je pak otázkou, zda se Redmi Note 11R podívá i za hranice Číny. Na jednu stranu to příliš smysl nedává, na stranu druhou i u nás seženete identické smartphony od Xiaomi jako například dvojce Redmi Note 11 Pro 5G a Poco X4 Pro 5G nebo Redmi Note 11S 5G a Poco M4 Pro 5G.

