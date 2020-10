Řadu Redmi Note 10 5G uvidíme již v říjnu. Na co se můžeme těšit?

Společnost Redmi dle všeho představí své nové telefony Redmi Note 10 již v říjnu. Obecně kolují spekulace o tom, že se představí rovnou tři modely – Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G a Redmi Note 10 Pro 5G. Jeden z leakerů dnes na sociální síti Weibo zveřejnil další zajímavé informace.

Redmi Note 10 uvidíme již v říjnu

Jeden z příspěvků říká, že budou telefony poháněny čipsetem Snapdragon 750G, přičemž nejvyšší Pro verze nabídne Snapdragon 865, nebo MediaTek Dimensity 820. Všechny modely mají mít 144 Hz displeje a baterie o kapacitě okolo 5 000 mAh. To by se shodovalo se specifikacemi, které má řada Mi 10T od Xiaomi. Je tedy možné, že půjde jen o přejmenované telefony. Potvrzeno to však není.

Uniká také označení Redmi Note 10 4G – M2010J19SC. To by mělo dostat právě již zmíněný Snapdragon 750G, což je o trochu lepší Snapdragon 730. U všech modelů můžeme počítat také s minimálně čtyřmi fotoaparáty. Na další informace si budeme muset počkat.

Jak se těšíte na nové Redmi modely?