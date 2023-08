Společnost Xiaomi chystá na 14. srpna velkou událost, kde představí celou řadu novinek pro domácí, tedy čínský, trh. Mezi záplavou novinek přitom nebude chybět ani nový TOP model značky Redmi v podobě smartphonu Redmi K60 Ultra. Dle dřívějších informací má právě z tohoto modelu vycházet Xiaomi 13T Pro, které dorazí i k nám.

Redmi K60 Ultra s výkonným Mediatekem

14. srpna bude pro fanoušky Xiaomi v domovině značky velkým dnem. Již máme potvrzeno, že dorazí s novou generací své skládačky Xiaomi Fold 3, větším tabletem Pad 6 Max a chytrým náramkem Smart Band 8 Pro. Nově pak Xiaomi začalo lákat také na oficiální odhalení Redmi K60 Ultra, byť tedy řadu důležitých informací známe již díky únikům a oficiálním teaserům. Právě díky nim se můžeme podívat také na to, jak bude novinka vypadat.

Co se hardwarové výbavy týče, pokud prahnete po výkonu, určitě nebudete zklamaní. Telefon má nabídnout velmi výkonný čipset Mediatek Dimensity 9200+ podpořený až 24 GB RAM. Uživatel rozhodně nebude strádat ani co se prostoru pro data týče, novinka by totiž měla disponovat až 1TB úložištěm. Displej má nabídnout 1220p rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. Na zádech telefonu pak můžeme vidět tři objektivy, jeden by však bohužel měl náležet pouze snímači pro lepší zachycení hloubky ostrosti. Hlavní snímač nabídne 50MPx rozlišení a společnost primárnímu fotoaparátu patrně dělá ultraširokoúhlý fotoaparát.

Na závěr pak nezbývá než dodat, že z loňského Redmi K50 Ultra vycházely telefony Xiaomi 12T a Xiaomi 12T Pro, které se lišily čipsetem nebo primárním fotoaparátem. Zda se stejného přístupu dočkáme i letos bychom se přitom měli dozvědět již poměrně brzy – dle nepotvrzených zpráv již 1.září. Každopádně i úniky okolo Xiaomi 13T Pro hovoří o použití čipsetu Dimensity 9200+ a 144Hz displeji.

Líbilo by se vám Xiaomi 13T Pro založené na Redmi K60 Ultra?

