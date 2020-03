Šéf Redmi potvrdil, že existuje K30 Pro Zoom Edition. Co bude umět?

Jak už jsme si tak trochu zvykli, šéf společnosti Redmi Lu Weibing umí velmi zdatně pracovat se sociálními sítěmi. Je to pár hodin, co velmi efektivně poukázal na možnosti rychlejších RAM pamětí. Chvilku na to předvedl další povedený kousek. Na Weibo vyvěsil příspěvek s jednoduchým textem “Get a new phone…” (dá se přeložit jako Dostal jsem nový telefon…) a i když nic jiného nedodal, předal uživatelům nepřímo velmi cennou informaci. Sociální síť totiž u příspěvku zobrazuje model použitého přístroje a v tomto případě se jednalo o telefon Redmi K30 Pro Zoom Edition, čímž je jeho příchod potvrzený. Šéf firmy šikovně odhalil, že se můžeme těšit i na tuto verzi vlajkového telefonu. V přiloženém obrázku můžete vidět označení “version”, ale jde podle všeho jen o nedokonalost v překladu. Telefon by měl mít skutečně přídomek Zoom Edition.

Nejdůležitější otázkou samozřejmě je, co to vlastně znamená? Podrobnější informace zatím nebyly zveřejněny, ale název logicky napovídá, že by měla tato verze mobilu přinést vylepšení pro fotoaparáty. A to v oblasti přiblížení, pravděpodobně digitálního i optického. Téměř jisté je, že nově potvrzený Redmi K30 Pro Zoom Edition bude pohánět výkonný čipset Snapdragon 865. Další parametr před pár dny odtajnil produktový ředitel Redmi Wang Tang. Jde o kapacitu baterie, která má mít hodnotu 4200 mAh.

Čím přesně asi bude Redmi K30 Pro Zoom Edition speciální?

Zdroj: Gizmo