Xiaomi může do Evropy vyslat maličký tablet s parádním výkonem. V Číně se ukáže už brzy

Čínský výrobce Xiaomi se chystá rozšířit svou nabídku tabletů o nový Redmi K Pad, jenž by podle nejnovějších informací mohl překvapivě zamířit i do zemí mimo domovský trh. Tablet, který se připravuje na čínskou premiéru, by se mohl později dostat i do evropských států včetně Česka, a to pod označením POCO F Pad.

Globální uvedení podle známého scénáře

Informace o plánovaném globálním uvedení pochází od zahraničního serveru XiaomiTime, který současně hovoří o interním označení tabletu „turner“. Zařízení by podle dostupných údajů mělo dorazit do Indonésie, Taiwanu, Evropy a dalších globálních trhů. Výjimku budou pravděpodobně tvořit pouze Indie a Japonsko, které zůstanou bez podpory.

Uniklé balení tabletu Redmi K Pad

Přeznačkování čínských modelů Redmi na POCO pro zahraniční trhy představuje osvědčenou praxi společnosti. Podobný osud postine například Redmi Turbo 4 Pro, které k nám brzy dorazí jako POCO F7, a v minulosti zasáhlo i Redmi Turbo 4, jež u nás pořídíte jako POCO X7 Pro.

Výkonný čipset a kompaktní displej

Technické specifikace tabletu slibují zajímavou kombinaci výkonu a mobility. Redmi K Pad se podle všeho pyšní procesorem MediaTek Dimensity 9400+, který doprovází 16 GB operační paměti. Tato konfigurace by měla poskytnout dostatečný výkon i pro nejnáročnější hry a aplikace.

Displej však nestandardně nabídne pouze 8,8palcovou úhlopříčku s 3K rozlišením a obnovovací frekvencí 165 Hz. Kompaktní rozměry tabletu jej tedy přímo postaví do konkurence zařízením jako iPad Mini, Lenovo Legion Tab Gen 4 nebo RedMagic Astra. Použití LCD technologie místo OLED panelu pak může pomoci udržet cenu na rozumné úrovni.

Rychlé nabíjení a moderní software

O tabletu dále víme, že podporuje 67W drátové nabíjení své baterie s kapacitou okolo 7 000 mAh. Softwarově přístroj poběží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2 od Xiaomi, která přinese třeba hromadu šikovných AI funkcí.

Datum oficiálního uvedení tajemného POCO F Pad zatím zůstává neznámé. Nejdříve se musí uskutečnit čínská premiéra Redmi K Pad, která je plánována na konec června. Globální dostupnost by tak mohla následovat až v druhé polovině letoška.

Pořídili byste si kompaktní POCO F Pad, pokud by dorazil do Česka?

