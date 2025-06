Exkluzivně: Takto vypadá POCO F7. Máme rendery a klíčové specifikace

Po uvedení dvojice POCO F7 Pro a POCO F7 Ultra se blížíme oficiálnímu debutu základního modelu řady. Redakce Světa Androida v návaznosti na nedávno uniklou fotografii kamerového modulu zařízení s předstihem přináší tiskové rendery dvou barevných variant – černé a stříbrné – spolu s popisem nejdůležitějších specifikací. Oba materiály se objevily na jednom z českých e-shopů. Těšit se můžeme na nový čip od Qualcommu či velkou baterii s podporou rychlého nabíjení.

Designem se výrazně odliší

POCO F7 bude dostupné nejméně ve dvou barevných verzích, a to černé a stříbrné. Obě nabídnou mírně vystouplý, vertikálně orientovaný kamerový ostrůvek se zeleným designovým prvkem. Při pohledu na něj se mi upřímně vybaví značka herních zařízení Black Shark, do níž Xiaomi v minulosti investovalo. Zvlášť zajímavá bude stříbrná verze, jejíž horní část zad se snaží působit průhledně, což pomáhá navodit futuristický dojem. Všimněte si také loga Snapdragon, které Xiaomi do tohoto prostoru integrovalo. Přední straně pak bude dominovat plochý displej se selfie kamerou v průstřelu.

Nový Snapdragon a velká baterie

Po vzoru čínského Redmi Turbo 4 Pro dostane nové POCO F7 čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 s maximáním taktem 3,2 GHz, který bude ideální pro hraní náročnějších her ve vysoké kvalitě. Co do výkonu jej doplní 12GB operační paměť, data pak budeme ukládat na úložiště s kapacitou 512 GB.

Šťávu mu bude dodávat baterie s kapacitou 6 500 mAh, což sice představuje nepříjemný pokles oproti protějšku vydaného pod značkou Redmi, ale stále půjde o jednu z nejlepších hodnot v dané kategorii. Drátově se bude nabíjet 90W výkonem.

Velký displej s výborným jasem

POCO F7 dostane větší displej, než mají jeho sourozenci. 6,83″ AMOLED displej nabídne rozlišení 2772×1280 pixelů, 120Hz obnovovací frekvenci a podporu HDR 10+. Specifikace by se neměly lišit od Redmi Turbo 4 Pro, takže i když to náš zdroj přímo nepotvrzuje, počítat zřejmě můžeme i s jasem 3 200 nitů ve špičce. Displej vyšších dvou modelů mě příjemně potěšil, takže věřím, že nový přírůstek do řady kvalitou obrazu nezklame. Co se týče ochrany proti poškození, panel se spolehne na sklíčko Corning Gorilla Glass 7.

Fotoaparáty a další vlastnosti

Součástí výbavy POCO F7 bude také 50Mpx hlavní fotoaparát s vysokou světelností f/1,5 a optickou stabilizací. Doprovodným zadním objektivem je 8Mpx ultra širokoúhlá kamera, vepředu pak nalezneme 20Mpx selfie kameru.

Ze specifikací je dále vhodné vypíchnout stupeň krytí IP68, reproduktory s prostorovým zvukem Dolby Atmos nebo integraci umělé inteligence Google Gemini. Co se týče systému, telefon s nejvyšší pravděpodobností dostane Android 15 a nadstavbu HyperOS 2.

Cena a dostupnost

POCO F7 by se v Česku a na dalších světových trzích mělo představit už tento měsíc. Cenu modelu se nám zatím zjistit nepodařilo.

Jak se na POCO F7 těšíte vy?

Zdroj: vlastní