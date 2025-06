Xiaomi Pad 7S Pro chce nahradit váš počítač. Nabídne fantastický výkon, extra rychlé nabíjení a tenké tělo

Už několik měsíců se spekuluje o Xiaomi Pad 7S Pro, který rozšíří dosavadní rodinku tabletů od populární čínského značky. Ona sama nyní konečně odhalila první detaily o výbavě zařízení, která se zdá být ještě atraktivnější, než by jeden původně očekával. Nabídne parádní výkon, rychlé nabíjení baterie či tenkou konstrukci. Svým softwarem se pak chce přiblížit vašemu počítači.

Vlastní čipset XRING O1 a velká baterie

Společnost na platformě Weibo potvrdila, že připravovaný Pad 7S Pro, jehož debutu se dočkáme koncem tohoto měsíce, dostane nový procesor XRING O1. Ten navrhlo samo Xiaomi a nechalo si jej vyrobit 3nm procesem. V benchmarcích dokonce překonává řešení od Qualcommu a MediaTeku, a tím nemáme na mysli předloňské procesory, nýbrž aktuální vlajkové čipy Snapdragon 8 Elite či Dimensity 9400.

Pod kapotou se setkáme také s baterií o kapacitě 10 610 mAh, kterou půjde nabíjet 120W drátovým výkonem. Oproti předešlému modelu tak pravděpodobně můžeme očekávat o něco lepší výdrž, jelikož disponoval „pouze“ 10 000mAh akumulátorem.

Velký displej a software ideální pro práci

Dominantou Xiaomi Pad 7S Pro bude 12,5″ displej, jehož specifikace si výrobce zatím drží pod pokličkou. Velmi pravděpodobně ale půjde o LCD panel s 3K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Na práci bude díky své velikosti dostačující a zároveň nebude zabírat zbytečně mnoho místa v zavazadle.

V příspěvku na Weibu se Xiaomi také snaží upoutat pozornost softwarem. Uvádí konkrétně, že tablet má systém na úrovni PC, díky čemuž na něm bude uživatel stejně efektivní jako na klasickém počítači. Upřímně nejsem přesvědčen o tom, že bych na tabletu dokázal být stejně výkonný jako na notebooku, nebo dokonce svém desktopu, ale třeba nás Xiaomi funkcemi pro multitasking ještě překvapí.

Víme také, že spolu s tabletem bude k dispozici i elegantně působící klávesnice s touchpadem.

Dorazí novinka do Česka?

Zda Xiaomi Pad 7S Pro dorazí také do evropských zemí včetně Česka, zatím není jasné. Dříve jsem měl za to, že ano, ale to jsem si nemyslel, že bude osazen čipsetem XRING O1. Zatím se totiž zdá, že zařízení vybavené proprietárním procesorem bude Xiaomi prodávat pouze v Číně, kdežto do zbytku světa vyšle produkty s čipy od Qualcommu nebo MediaTeku. Momentálně jsem tedy trochu skeptický.

Xiaomi Pad 6S Pro

Kolik bude tablet stát, Xiaomi zatím neprozradilo. Více detailů se zřejmě dozvíme až koncem měsíce při plnohodnotném představení.

Jak se Xiaomi Pad 7S Pro líbí vám?

Zdroj: Weibo