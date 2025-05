Důmyslná architektura čipu Xiaomi odhalena! Skrývá několik zajímavých částí

Když Xiaomi minulý týden představilo vlastní čipset Xring O1, mnozí si pokládali otázku, kolik práce vlastně čínská firma odvedla. Vždyť procesor využívá standardní jádra od ARM, takže jde jen o další „stavebnicový“ čip, ne? Důkladná analýza od týmu Geekerwan ale odhalila, že realita je úplně jiná.

Dva výkonné čipy, žádná cache navíc

První překvapení přichází hned při pohledu na uspořádání procesorových jader. Zatímco současné čipsety obvykle používají jedno nejrychlejší jádro Cortex-X925, Xiaomi sem nacpalo rovnou dvě. A místo obvyklých Cortex-X4 pro střední výkon zvolila dvě různé varianty jader Cortex-A725.

Tady se projevuje skutečné inženýrské řešení problému. Čtyři jádra A725 jsou optimalizovaná pro maximální výkon a běží na frekvenci 3,4 GHz, zatímco zbývající dva kusy jsou fyzicky jinak navržené – větší, ale omezené na pouhých 1,9 GHz. Na fotografii čipu je jasně vidět, že tyto dvě úsporné varianty jsou skutečně odlišné od svých výkonnějších sourozenců.

Výsledek? Čipset může plynule přepínat mezi jádry podle momentálních potřeb a spotřebovávat minimum energie. Úsporná A725 jádra jsou sama o sobě tak výkonná, že dvojice A520 jader vlastně není ani potřeba – slouží spíš jako pojistka.

Obří cache místo systémové

Ještě zajímavější je přístup Xiaomi k pamětem na čipu. Současné procesory mají několik megabajtů takzvané System Level Cache (SLC) – poslední zastávky, než musí čipset sahat pro data až do operační paměti. Xring O1 žádnou SLC nemá.

Místo toho dostalo CPU obří cache paměti – 16 MB L3 cache sdílených mezi všemi deseti jádry, 2 MB L2 cache pro každé z rychlých X925 jader a 1 MB L2 cache pro každé A725 jádro. GPU má k dispozici 4 MB cache a NPU dokonce 10 MB. Když se podíváte na fotografii čipu, právě NPU je opravdu gigantický!

Výsledkem je procesor, který poráží MediaTek Dimensity 9400 jak ve výkonu, tak v energetické efektivitě. Na úroveň Snapdragon 8 Elite sice nedosahuje, ale nejsme příliš daleko.

Vlastní NPU i ISP, ale externí modem

NPU není od ARM, ale zcela vlastní výtvor Xiaomi. Šestijádrová jednotka pro umělou inteligenci zabírá na čipu skoro stejně místa jako celé CPU. Podobně je na tom obrazový procesor ISP – jde o čtvrtou generaci vlastního řešení. Předchozí generace musely být umístěny jako samostatné čipy na základní desce, zabudovaná verze je ale efektivnější.

S grafikou už to ale není tak růžové. Šestnáctijádrová Immortalis-G925 od ARM je sice rychlá, ale zabírá příliš místa – Dimensity 9400 má například jen dvanáct jader a je efektivnější. Je to zřejmě kvůli absenci již zmíněné SLC cache, která škodí efektivitě GPU. Ta při plném zatížení spotřebovává více energie než grafika MediaTeku.

Největším problémem zůstává externí modem – v tomto případě MediaTek T800. Ten nejenže zvětšuje celkový čip na 109 mm² (stejná velikost jako Apple A18 Pro), ale také zvyšuje spotřebu v pohotovostním režimu.

Cesta k nezávislosti začíná

Xiaomi sice ještě nemá vlastní 5G modem, ale první krok udělalo – představilo první 4G modem Xring T1 v hodinkách Xiaomi Watch S4. 5G je podstatně složitější (Applu trvalo roky, než to zvládl), ale byl by to další významný krok směrem k úplné technologické nezávislosti.

Xring O1 tedy není jen další „stavebnicový“ čipset. Je to důkaz, že Xiaomi myslí vývoj vlastních procesorů vážně a má na to technické znalosti. První generace má své mouchy – hlavně s GPU a externím modemem – ale základ je velmi slibný. A pro zákazníky to znamená jedinou věc: více konkurence obvykle vede k lepším produktům za rozumnější ceny.

