Pouštíme se do testování Redmi Buds 3 Pro. Nějaké otázky?

Na konci července představila společnost Xiaomi svá nová prémiová sluchátka Redmi Buds 3 Pro. Novinku s aktivním potlačením hluku (ANC), bezdrátovým nabíjením nebo slibovanou velmi dlouhou výdrží baterie jsme si nemohli nechat ujít. Jeden kousek už nám dorazil do redakce a pouštíme se do jeho testování. S ohledem na velkou popularitu předchozích modelů chceme dát příležitost zasáhnout do recenze i našim čtenářům.

Testování Redmi Buds 3 Pro

Bluetooth 5.2

třístupňové aktivní potlačení hluku (ANC)

ambientní mód pro poslech okolí

bezdrátové nabíjení

výdrž až 28 hodin

duální připojení ke dvěma zařízením

dotykové ovládání

detekce nasazení

krytí IPX4

cena cca 1 300 Kč

Pokud se chcete do testování nových Redmi sluchátek na dálku zapojit, napište nám do komentáře, co byste o sluchátkách rádi věděli. Pokud o jejich koupi uvažujete, máte možnost si je takto skrze nás alespoň virtuálně vyzkoušet. Kdyby vás zajímalo nějaké konkrétní porovnání, máme k dispozici i starší Redmi AirDots 2.

Co bychom měli u Redmi Buds 3 Pro vyzkoušet?