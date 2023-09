No konečně! Teleobjektiv se brzy objeví u dalšího výrobce

V květnu roku 2020 představila společnost Realme model Realme X3 SuperZoom, který vynikl tím, že za cenu okolo 13 tisíc korun nabízel periskopový teleobjektiv. Avšak od té doby společnost neuvedla žádný jiný smartphone s běžným či periskopovým teleobjektivem. Nyní však Realme zveřejnilo na svém X profilu teaser, který naznačuje právě návrat tohoto oblíbeného typu snímače.

Teaser odhaluje kruhový ostrůvek fotoaparátu se třemi snímači. Zatímco dva kulaté pravděpodobně reprezentují primární a ultraširokoúhlý fotoaparát, obdélník symbolizuje periskopový teleobjektiv. Realme nevynechalo příležitost rýpnout si do nedávno uvedeného iPhone 15 Pro Max s heslem: “Nejen Max umí zoomovat.”

This light will shine on realme. Just wait… pic.twitter.com/EdpmH2uOua

— realme Global (@realmeglobal) September 21, 2023