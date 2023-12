Realme GT5 Pro je výkonný fešák se super výbavou!

Realme GT5 Pro je poháněno procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Ve spoustě parametrů telefon kopíruje sesterský OnePlus 12

Design se výrobci podařil, telefon na fotografiích vypadá skvěle

Premiéru OnePlus 12 máme úspěšně za sebou, připravte se ale na další raketu s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Tentokráte ji má na svědomí značka Realme, která patří do stejného koncernu jako OnePlus. Obě novinky mají mnoho společného, Realme GT5 Pro je stylová raketa!

Ale obrovská podobnost s OnePlus 12 zkrátka praští do očí každého. Pokud bych si chtěl ušetřit práci, jen bych zkopíroval článek o OnePlus 12. Upravil názvy, vyměnil fotografie. A bylo by hotovo! Jaké rozdíly jsme našli mezi oběma telefony?

Tentokráte možná začnu u designu, právě vzhled fotomodulu na zadní straně je snad jediným viditelným rozdílem mezi oběma telefony. Zatímco OnePlus 12 má fotomodul blíže u kraje, Realme GT5 Pro jej má pěkně symetricky uprostřed zad. Obě řešení mají něco do sebe, obě mají své kouzlo. A na zádech ještě zůstaneme, pojďme se podívat na fotoaparáty. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a jedná se o snímač Sony LYT-808. Teleobjektiv má rovněž rozlišení 50 megapixelů, tentokráte je to snímač Sony IMX890. To širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů je spíše do počtu. Nízké rozlišení by nevadilo, ale díváme se na senzor Sony IMX355, který už oslavil páté narozeniny…

Realme GT5 Pro vs OnePlus 12 aneb najděte tři rozdíly!

AMOLED displej na přední straně má úhlopříčku 6.78 palce, rozlišení 2780 x 1264 pixelů, frekvenci až 144Hz a svítivost 4500 nitů. Díváme se na lehce odlišný displej proti tomu u OnePlus 12, maximální frekvence je o chloupek vyšší. Telefon pohání Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který je spojený s 12 respektive 16 GB operační paměti. Základní úložiště má kapacitu 256 GB, vystoupat může ale klidně na čtyřnásobek. Ani v oblasti baterie nečekejte žádné změny, kapacita je pěkných 5400 mAh, telefon nabízí 100w nabíjení pomocí kabelu nebo nabíjení bezdrátové, které běží poloviční rychlostí. Potěší duální stereoreproduktory, certifikace IP64 už je u dnešních topmodelů spíše výjimkou.

Realme GT5 Pro je stylový mobilní telefon s bohatou výbavou. Sesterské OnePlus 12 mu ale bude solidním konkurentem, ale na stranu druhou to výrobci nebude vadit. Ať už si pořídíte jakýkoliv z těchto dvou telefonů, peníze nakonec skončí na stejné hromádce. Oba telefony na fotografiích vypadají skvěle, OnePlus 12 se mi možná líbí o chloupek více díky fotoaparátu. Rozdíly ve výbavě jsou minimální, výběrem některého z těchto dvou telefonů chybu rozhodně neuděláte.

Realme GT5 Pro v Číně startuje na 450 eurech (po přepočtu z místní měny), nejvyšší verze je o sto euro dražší. Cena ani dostupnost v Evropě zatím nebyla oznámena, příliš agresivní cenu ale nečekám, výrobce by tím výrazně snižoval šance OnePlus 12.

Líbí se vám Realme GT5 Pro?

Zdroj: realme