Společnost realme právě představila v Číně levný telefon realme GT Neo 5 SE. Tento kousek je velice podobný běžnému GT Neo5, avšak existuje zde několik významných rozdílů. Pojďme se na něj tedy společně mrknout.

Můžeme začít displejem. Na svou třídu jde o velice solidní panel o velikosti 6,74 palce a zaujme nejen rozlišením 2772 x 1240 pixelů, ale také obnovovací frekvencí 144 Hz. Pochopitelně jde o AMOLED s průstřelem, ve kterém se ukrývá 16Mpx selfie kamerka. Nechybí ani čtečka otisků prstů.

Pod kapotou pak tiká novinka od Qualcommu, konkrétně Snapdragon 7+ Gen2 v kombinaci s až 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Co se týče fotoaparátů, nalezneme zde 64Mpx hlavní snímač spolu s 8Mpx ultraširokým fotoaparátem a 2Mpx makro kamerkou. Výdrž má na starost 5500mAh baterie s podporou 100W nabíjení, systémem je Android 13 s nadstavbou realme UI 4.0. A cena? Základní 8/256GB verze začíná na 2099 CNY, což je asi 6 500 korun bez daně. Pokud se mobil objeví i u nás, bude samozřejmě o něco dražší. I v případě, že by stál okolo 10 000 korun by ale šlo o zajímavý poměr mezi cenou a výkonem.

Jak se vám líbí nové realme GT Neo 5 SE?

Zdroj: GSMArena