realme GT 2 Pro: 5 důvodů, proč jde o skvělou koupi

Na akci MWC 2022 v únoru představila společnost realme mimo notebook, sluchátka a tablet také dvojici mobilů realme GT 2 a realme GT 2 Pro. Vzhledem k tomu, že jsme měli možnost testovat první generaci bylo naše očekávání poměrně vysoké. Vždyť právě tento mobil byl tím dalším zabijákem vlajek, alespoň v některých ohledech. Plnohodnotná recenze u nás už před nějakým časem vyšla a toto je našich 5 důvodů, proč si koupit právě realme GT 2 Pro.

1. Obsah balení

Proč by si někdo kupoval telefon kvůli obsahu balení? No, částečně s možnou ironicky vyslovenou otázkou souhlasíme. V tomto případě nám jde spíše o celkový přístup firmy, který je podobný jako třeba u Xiaomi. Vždyť třeba Apple nebo Samsung se už nějaký ten pátek neobtěžují dodávat v balení nabíjecí adaptér, natož pak nějaké pouzdro. U realme je to ale přesně naopak. Balení je za prvé hezké a budí skvělý první dojem a navíc v něm nalezneme vše.

TOP 5 důvodů, proč si koupit realme GT 2 Pro

Nic nemusíme dokupovat zvlášť. Přítomný 65W adaptér je schopný nabít telefon maximální možnou rychlostí a potěší také pouzdro, které sice zamaskuje jinak parádní mobil, ale v určitých situacích jej sami používáme.

2. Netradiční zpracování

V momentě kdy nám realme telefon posílalo jsme už nějaký ten čas viděli, jak mobil vypadá. Přesto nás jeho zpracování a jedinečná zadní strana nenechává chladnými dodnes. Rádoby papírové zpracování je neskutečně příjemné na dotyk, neklouže a i po několika měsících používání zůstává zářivě bílé, z čehož jsme možná i trochu překvapeni.

Špína jde vyčistit snadno a nelepí se na ní prach. Navíc jde o pěkné zpestření v záplavě lesklých skleněných mobilů. Až na absenci IP certifikace prostě nemá konstrukce chybu.



3. Fantastický displej

Displej je základem každého dobrého telefonu. V dnešní době je v podobné cenové kategorii standardem Full HD+ rozlišení a vysoká obnovovací frekvence. Firma se ale rozhodla zajít v tomto ohledu mnohem dál. Model realme GT 2 Pro byl jedním z vůbec prvních telefonů, které nabízejí technologii LTPO 2.0, takže se umí snížit v případě potřeby až na 1 Hz. Navíc disponuje rozlišením 3216 x 1440 pixelů a spolu s aktualizacemi se zlepšila i výdrž baterie, pokud máte zapnuté vyšší rozlišení.

Standardně totiž 6,7palcový AMOLED panel běží na již zmíněném Full HD+ a vyšší rozlišení musíte přepnout v nastavení. Přičtěte si až 1 000 Hz vzorkovací frekvenci, HDR10+ a jas až 1 400 nitů a vyleze vám jeden z nejlepších displejů, které současné telefony nabízejí.



4. Rychlé prostředí

Telefon nás příjemně překvapil také při samotném používání. Na to, že první mobil představila firma v roce 2018 je nadstavba realme UI 3.0 postavená na Androidu 12 neskutečně plynulá. Pocitově je mnohem rychlejší, než One UI od Samsungu a řekli bychom, že i MIUI od Xiaomi. Klidně bychom se nebáli srovnání s novými Pixely. Telefon zkrátka v kombinaci s rychlým displejem běží jako po másle.

5. Skvělý poměr cena/výkon

Všechny výše zmíněné body jsou jistě velkými plusy. V mobilu navíc tiká čipset Snapdragon 8 Gen1 od Qualcommu, který se navíc díky skvělému chlazení téměř vůbec nepřehřívá. K dispozici navíc máte 12 GB RAM a 256GB UFS 3.1 úložiště. Hromada výkonu je tedy zajištěna. Asi netřeba nijak zvlášť vyzdvihovat, že na mobilu běží jakákoliv náročná hra naprosto plynule. Podle serveru Heureka se dá sehnat pod 17 500 korun, což je zkrátka nabídka, kterou lze v případě, že vybíráte zařízení v podobné cenové kategorii jen těžko odmítnout.

