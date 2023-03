Trh s ohebnými telefony nabírá každým rokem na obrátkách a zatímco ještě pár měsíců zpátky jsme v podstatě neměli jinou možnost než Samsung, dnes je situace mnohem přívětivější. Na MWC ukázalo své ohebné telefony několik výrobců, ať už jde o Honor Magic Vs či Oppo Find N2 (Flip) a brzy se k nim možná přidá další.

Jde konkrétně o realme, které patří spolu s OnePlus a Oppo pod korporát BBK Electronics. Na svém oficiálním Twitter účtu se viceprezident společnosti, Madhav Sheth zeptal veřejnosti, zda by raději uvítali realme Flip ve stylu véčka, nebo realme Fold. Ambice na to firma rozhodně má, ačkoliv bychom čekali, že se BBK rozhodne v tomto ohledu jinak. Třeba pro ohebné OnePlus, které by možná zákazníky lákalo více. Každopádně i realme ukázalo, že dokáže vyrobit poctivou vlajkou loď bez kompromisů a na loňské realme GT 2 Pro dodnes rádi vzpomínáme.

Uvítali byste ohebný telefon od realme?

