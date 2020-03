Společnost Realme představí své nové telefony již 5. března, ale mimo to uvede na trh první chytrý náramek Realme Band. Zatím neznáme jeho cenu, ale společnost dnes na svém oficiálním indickém webu zveřejnila spoustu informací, kde zmiňuje mimo jiné i některé funkce chystaného náramku. Co o něm tedy zatím víme?

Realme Band bude pokrývat barevný displej, který bude zobrazovat upozornění na hovory, zprávy, budík a další notifikace. Bude umět monitorovat spánek a sledovat srdeční frekvenci v reálném čase. Zároveň bude obsahovat až 9 různých sportovních režimů. Vybrat si budeme moci z chůze, běhu, túry, jízdy na kole, šplhání, jógy, fitness, jízdy na trenažéru či kriketu.

Pokud si budete chtít vzít náramek do vody, nebude to nejmenší problém. Nechybí mu totiž certifikace IP68. Nabíjet ho budeme pomocí USB-A konektoru a to tak, že náramek zapíchneme rovnou do portu. Není tak potřeba žádný kabel. Náramek bude nabízen ve žluté, černé a olivově zelené barvě.

Jak se vám líbí Realme Band?

