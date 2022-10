Lidl prodává extrémně levný chytrý náramek. Půjdete do něj?

Nositelná elektronika je mezi uživateli čím dál populárnější a tak je klidně možné, že na nějakou narazíte i na e-shopu Lidl. Nedávno jsme vás informovali o hodinkách Amazfit, které jsou zde za velmi dobrou cenu, ale třeba také Silvercrest hodinkách. Nedávno se na něm objevil také chytrý náramek Silvercrest Activity Tracker, který se pyšní nízkou cenou a příjemnými funkcemi.

Silvercrest Activity Tracker umí zaznamenat počet kroků, spálených kalorií, dobu vaší aktivity, či zaznamenat váš spánek. Veškerá data si zobrazíte na barevném displeji typu TFT, či v mobilní aplikaci. Nachází se v něm také různé sportovní režimy od chůze přes běh až po jízdu na kole. Náramek je schopen vás upozorňovat také na notifikace, ty jsou ale pouze pasivní a nelze na ně nikterak reagovat.

Co se týče samotného těla, to disponuje certifikací IP67 a také je vodotěsné proti dočasnému ponoření. Zklamáním může být výdrž baterie, která sice v pohotovostním režimu vydrží až 10 dní, avšak v za běžného používání výrobce zmiňuje pouze 4 dny. Cena je však nastavena celkem příjemně a to na 399 Kč. Pokud tedy hledáte něco, co vám změří kroky a upozorní vás na zprávu, asi nebudete vyloženě zklamaní, stejně bychom ale raději připlatili a koupili třeba loňský Xiaomi Mi Band 6, který má mnohem lepší displej, hromadu sledování sportovních i zdravotních aktivit, a také lepší výdrž.

Jaký chytrý náramek používáte vy?