Společnost realme představila loni svůj první náramek realme Band. Ten se pyšnil zejména nízkou cenou, ovšem dokázal nabídnout třeba také budík, krokoměr, výpočet spálených kalorií nebo monitoring spánku a tepové frekvence. Nyní se firma chystá uvést druhou generaci – realme Band 2.

Na první pohled je realme Band 2 podobný populárním Huawei Watch Fit nebo Honor Band 6. Leaker OnLeaks také tvrdí, že bude displej o něco větší než u náramku od firmy Honor. Boční rám má pak být tvořen z kovu a zbytek těla z plastu. Samozřejmě můžeme počítat také s novými funkcemi jako třeba monitorování hladiny kyslíku v krvi nebo novými sportovními režimy.

And now, your very first look at the #RealmeBand2! (gorgeous 5K renders + display size + dimensions)

On behalf of @digitindia -> https://t.co/HmPf1cmNVc pic.twitter.com/ANEvxu40Ub

