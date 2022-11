Společnost realme právě vystřelila na čínský trh další dva modely, realme 10 Pro a realme 10 Pro+. V tomto článku se budeme zabývat druhou jmenovanou variantou, která nabízí za velmi solidní peníze skvělý displej, výkonný čipset, nebo třeba 108Mpx hlavní foťák.

Dominantou přední strany realme 10 Pro+ je 6,7palcový 10bitový AMOLED panel s Full HD rozlišením, 120Hz obnovovací a 360Hz vzorkovací frekvencí. Maximální jas činí 800 nitů a můžeme si všimnout také menšího zakřivení, což není u střední třídy příliš obvyklé. Samozřejmostí je rovněž průstřel s 16Mpx selfie kamerkou. Na zadní straně se pak nachází trojice snímačů, ačkoliv design může naznačit, že jsou zde pouze dva. Jmenovitě jde o 108Mpx hlavní fotoaparát, 8Mpx ultraširoký snímač a 2Mpx makro.

Pod kapotou tiká čipset MediaTek Dimensity 1080, který je zhruba na stejné úrovni, jako Snapdragon 778G v kombinaci s 8/12 GB RAM a 128/256GB úložištěm. Systémem je pak Android 13 s nadstavbou realme UI 4.0 a výdrž dostala na starost 5000mAh baterie s podporou 67W nabíjení.

Za základní variantu si firma v Číně účtuje 1699 CNY, což je asi 5 600 korun bez daně. Dá se očekávat, že telefony zamíří i do Evropy, kde bude jejich cena pochopitelně o něco vyšší, ale pokud by se společnosti podařilo udržet cenu dejme tomu pod hranicí 8 000 korun, šlo by o zajímavý poměr mezi cenou a výkonem.

Co říkáte na novou řadu realme 10?

Zdroj: GSMArena