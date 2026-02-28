Tenhle 144Hz monitor nestojí ani 2 tisíce. Umí FreeSync a má stojan umožňující naklápění Hlavní stránka Zprávičky 23,8" Rapture OPUS 24IFF144 je Full HD IPS monitor se 144 Hz a odezvou 5 ms S kódem ALZADNY25 stojí 1 793 Kč místo 2 390 Kč (sleva 597 Kč) Za tuto cenu jde o jeden z nejdostupnějších 144Hz IPS monitorů na českém trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Hledáte levný monitor s vyšší obnovovací frekvencí na hraní kompetitivních her? Rapture OPUS 24IFF144 aktuálně stojí pouhých 1 793 Kč se slevovým kódem ALZADNY25. Láká i na podporu FreeSync a stojan umožňující základní naklápění. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte cenově dostupný 144Hz monitor na hraní i kancelářskou práci a nechcete utratit více než 2 000 Kč.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší rozlišení než Full HD nebo USB-C konektivitu.💡 Za 1 793 Kč dostáváte IPS panel, AMD FreeSync a 144 Hz – kombinaci, která v této cenové hladině není samozřejmostí. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle monitor zajímavý Rapture OPUS 24IFF144 cílí na uživatele, kteří chtějí slušný herní monitor bez velkých investic. V praxi dostáváte IPS panel s přirozenějším podáním barev a širokými pozorovacími úhly (178° / 178°), což je oproti levným TN panelům znatelný rozdíl. Barevné pokrytí 113,2 % sRGB znamená, že barvy působí syté a věrohodné i při běžné práci s fotografiemi nebo videem. Obraz a herní vlastnosti Rozlišení 1920 × 1080 pixelů na 23,8″ úhlopříčce nabízí dostatečnou jemnost pro běžné použití – text je čitelný, obraz ostrý. Obnovovací frekvence 144 Hz v kombinaci s odezvou 5 ms zajišťuje plynulý pohyb bez výrazného rozmazání. Pro kompetitivní hraní to není úplná špička, ale pro běžné hráče a každodenní použití to bohatě stačí. Monitor podporuje AMD FreeSync, takže při kompatibilní grafické kartě eliminuje trhání obrazu. Jas 300 cd/m² a kontrastní poměr 1 500 : 1 jsou na tuto cenovou kategorii solidní hodnoty – v běžně osvětlené místnosti si poradí bez problémů. KOUPIT MONITOR V AKCI Praktická stránka: porty, ergonomie, příslušenství Konektivita je základní, ale funkční: HDMI 1.4 a VGA. Chybí DisplayPort nebo USB-C, což v této cenové kategorii není překvapení, ale pro některé uživatele to může být limitace. Nechybí 3,5mm jack na sluchátka, což oceníte, pokud nemáte externí reproduktory. Stojan umožňuje pouze naklápění (+5° až -15°) – výškové nastavení ani pivot zde nehledejte. Pokud potřebujete lepší ergonomii, monitor podporuje VESA 75 × 75 mm, takže ho můžete připevnit na rameno. Příjemným bonusem je HDMI kabel v balení, takže po vybalení můžete rovnou připojit a používat. Co říkají uživatelé Na Alze má monitor hodnocení 4,8 z 5 (6 hodnocení) a 100 % zákazníků ho doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, plynulost obrazu a kvalitu barev vzhledem k ceně. Objevuje se také spokojenost s matným povrchem, který omezuje odlesky. Kritické hlasy se týkají především omezené ergonomie stojanu a absence DisplayPortu. Někteří uživatelé také zmiňují, že pro profesionální práci s grafikou by ocenili vyšší rozlišení – což je ale u monitoru za necelé dva tisíce logické omezení. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete rozlišení vyšší než Full HD (například pro práci s detailní grafikou nebo videem), tento monitor nebude stačit. Stejně tak pokud vyžadujete USB-C připojení nebo výškově nastavitelný stojan bez nutnosti dokupovat rameno. Pro náročné kompetitivní hráče, kteří potřebují odezvu pod 1 ms, existují rychlejší (ale dražší) alternativy. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte jiný monitor ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory různých velikostí a parametrů. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte levný 144Hz monitor s IPS panelem na běžné hraní, kancelářskou práci nebo sledování videí, Rapture OPUS 24IFF144 za 1 793 Kč nabízí solidní poměr cena/výkon. V této cenové hladině je kombinace IPS + 144 Hz + FreeSync vzácná. Naopak pokud potřebujete vyšší rozlišení, lepší ergonomii nebo modernější konektivitu, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Hledáte jiný monitor ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Chcete 34″ WQHD monitor? Tenhle od AOC má 240 Hz a teď ho seženete v akci Super sleva: 4K monitor LG koupíte za 4 tisíce! Je vhodný pro kancelář i programování Alza začala prodávat vlastní 4K monitor! Má 165 Hz a už stihl podstatně zlevnit Vylepšete svůj kancelářský monitor. Vylepšete svůj kancelářský monitor. Tenhle má QuadHD rozlišení a 120Hz frekvenci, teď zlevnil pod 3 tisíce VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY25 Používáte 144Hz monitor, nebo vám stále stačí 60 Hz? 