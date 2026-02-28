TOPlist

Tenhle 144Hz monitor nestojí ani 2 tisíce. Umí FreeSync a má stojan umožňující naklápění

  • 23,8" Rapture OPUS 24IFF144 je Full HD IPS monitor se 144 Hz a odezvou 5 ms
  • S kódem ALZADNY25 stojí 1 793 Kč místo 2 390 Kč (sleva 597 Kč)
  • Za tuto cenu jde o jeden z nejdostupnějších 144Hz IPS monitorů na českém trhu

Adam Kurfürst
28.2.2026 06:00
Rapture OPUS 24IFF144 na stole ai ilustrace

Hledáte levný monitor s vyšší obnovovací frekvencí na hraní kompetitivních her? Rapture OPUS 24IFF144 aktuálně stojí pouhých 1 793 Kč se slevovým kódem ALZADNY25. Láká i na podporu FreeSync a stojan umožňující základní naklápění.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte cenově dostupný 144Hz monitor na hraní i kancelářskou práci a nechcete utratit více než 2 000 Kč.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší rozlišení než Full HD nebo USB-C konektivitu.
💡 Za 1 793 Kč dostáváte IPS panel, AMD FreeSync a 144 Hz – kombinaci, která v této cenové hladině není samozřejmostí.

Proč je tenhle monitor zajímavý

Rapture OPUS 24IFF144 cílí na uživatele, kteří chtějí slušný herní monitor bez velkých investic. V praxi dostáváte IPS panel s přirozenějším podáním barev a širokými pozorovacími úhly (178° / 178°), což je oproti levným TN panelům znatelný rozdíl. Barevné pokrytí 113,2 % sRGB znamená, že barvy působí syté a věrohodné i při běžné práci s fotografiemi nebo videem.

Obraz a herní vlastnosti

Rozlišení 1920 × 1080 pixelů na 23,8″ úhlopříčce nabízí dostatečnou jemnost pro běžné použití – text je čitelný, obraz ostrý. Obnovovací frekvence 144 Hz v kombinaci s odezvou 5 ms zajišťuje plynulý pohyb bez výrazného rozmazání. Pro kompetitivní hraní to není úplná špička, ale pro běžné hráče a každodenní použití to bohatě stačí.

Rapture OPUS 24IFF144 render zepredu

Monitor podporuje AMD FreeSync, takže při kompatibilní grafické kartě eliminuje trhání obrazu. Jas 300 cd/m² a kontrastní poměr 1 500 : 1 jsou na tuto cenovou kategorii solidní hodnoty – v běžně osvětlené místnosti si poradí bez problémů.

Praktická stránka: porty, ergonomie, příslušenství

Konektivita je základní, ale funkční: HDMI 1.4 a VGA. Chybí DisplayPort nebo USB-C, což v této cenové kategorii není překvapení, ale pro některé uživatele to může být limitace. Nechybí 3,5mm jack na sluchátka, což oceníte, pokud nemáte externí reproduktory.

Stojan umožňuje pouze naklápění (+5° až -15°) – výškové nastavení ani pivot zde nehledejte. Pokud potřebujete lepší ergonomii, monitor podporuje VESA 75 × 75 mm, takže ho můžete připevnit na rameno. Příjemným bonusem je HDMI kabel v balení, takže po vybalení můžete rovnou připojit a používat.

Co říkají uživatelé

Na Alze má monitor hodnocení 4,8 z 5 (6 hodnocení) a 100 % zákazníků ho doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, plynulost obrazu a kvalitu barev vzhledem k ceně. Objevuje se také spokojenost s matným povrchem, který omezuje odlesky.

Rapture OPUS 24IFF144 render predni strana natoceny

Kritické hlasy se týkají především omezené ergonomie stojanu a absence DisplayPortu. Někteří uživatelé také zmiňují, že pro profesionální práci s grafikou by ocenili vyšší rozlišení – což je ale u monitoru za necelé dva tisíce logické omezení.

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete rozlišení vyšší než Full HD (například pro práci s detailní grafikou nebo videem), tento monitor nebude stačit. Stejně tak pokud vyžadujete USB-C připojení nebo výškově nastavitelný stojan bez nutnosti dokupovat rameno. Pro náročné kompetitivní hráče, kteří potřebují odezvu pod 1 ms, existují rychlejší (ale dražší) alternativy.

Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte jiný monitor ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory různých velikostí a parametrů.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud hledáte levný 144Hz monitor s IPS panelem na běžné hraní, kancelářskou práci nebo sledování videí, Rapture OPUS 24IFF144 za 1 793 Kč nabízí solidní poměr cena/výkon. V této cenové hladině je kombinace IPS + 144 Hz + FreeSync vzácná. Naopak pokud potřebujete vyšší rozlišení, lepší ergonomii nebo modernější konektivitu, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Hledáte jiný monitor ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇

Používáte 144Hz monitor, nebo vám stále stačí 60 Hz?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

