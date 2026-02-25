Alza začala prodávat vlastní 4K monitor! Má 165 Hz a už stihl podstatně zlevnit Hlavní stránka Zprávičky Rapture VIDE 32VFU160 je 31,5" herní monitor s 4K rozlišením, Fast VA panelem, 165 Hz, odezvou 1 ms a kontrastem 3 000 : 1 S kódem ALZADNY20 stojí 9 592 Kč místo 11 990 Kč Je to jeden z nejlevnějších 4K monitorů se 165 Hz a úhlopříčkou přes 30" na českém trhu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 32″ 4K monitor se 165 Hz pod 10 tisíc – to je cena, za kterou obvykle seženete 27″ v QHD s vyšší frekvencí, nebo 32″ ve 4K s 60 Hz. Rapture VIDE 32VFU160 za 9 592 Kč s kódem ALZADNY20 nabízí obojí najednou: 4K rozlišení, 165Hz obnovovací frekvenci a VA panel s kontrastem 3 000 : 1. Rapture je vlastní značka Alzy – podobně jako AlzaPower u příslušenství. Vyplatí se koupit? Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký 4K monitor na hry i práci a nechcete za něj dát 15+ tisíc – pod 10 tisíc tuhle kombinaci jinde nekoupíte.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete profesionální barevnou přesnost nebo HDR s vysokým jasem – 300 cd/m² a 8bitový panel mají své limity. Pro práci s videem a grafikou v DCI-P3 to nebude stačit.💡 Za 9 592 Kč dostanete 31,5″ 4K se 165 Hz, VA panel s kontrastem 3 000 : 1, HDMI 2.1, G-Sync kompatibilitu a výškově nastavitelný stojan. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč VA panel a ne IPS Fast VA panel má oproti IPS jednu zásadní výhodu: kontrast 3 000 : 1. To je přibližně třikrát víc než u běžných IPS monitorů v této ceně. V praxi to znamená hlubší černou, výraznější hloubku obrazu a lepší podání tmavých scén – ať už hrajete hru s temnou atmosférou, nebo večer sledujete film. Barevné pokrytí 122,3 % sRGB a 90,3 % AdobeRGB je na VA panel solidní – pro hry, běžnou práci a sledování filmů bohatě postačí. Pozorovací úhly 178°/178° jsou na VA kategorii nadprůměrné, i když při extrémním bočním pohledu může dojít k mírnému posunu barev – to je vlastnost technologie, ne konkrétního modelu. Rozlišení 3 840 × 2 160 na 31,5″ znamená hustotu pixelů přibližně 140 PPI – text je jemný, práce s více okny pohodlná a při hraní vidíte detaily, které na Full HD monitoru zaniknou. Matný povrch eliminuje odlesky i ve světlých místnostech. Technologie Anti-Flicker a Low Blue Light chrání zrak při dlouhodobém používání. 165 Hz, HDMI 2.1 a ergonomie Obnovovací frekvence 165 Hz s odezvou 1 ms (MPRT) zajišťuje plynulý obraz ve hrách i při rychlém scrollování. Rapture VIDE podporuje jak AMD FreeSync, tak je G-Sync kompatibilní – synchronizace s grafikou AMD i NVIDIA funguje bez trhání a artefaktů. Dva porty HDMI 2.1 připojí moderní konzole (PS5, Xbox Series X) na plný výkon, DisplayPort 1.4 poslouží pro herní PC. Sluchátkový výstup (3,5mm jack) nahradí chybějící reproduktory – monitor nemá vlastní ozvučení. Stojan je výškově nastavitelný (rozsah 13 cm) a naklápěcí (+5° až −15°). VESA 100×100 umožňuje montáž na rameno. Hmotnost 9,82 kg je na 31,5″ monitor standardní. OSD menu v češtině usnadňuje nastavení – upravíte jas, kontrast i intenzitu dekorativního červeného podsvícení na zadní straně (nebo ho úplně vypnete). V balení najdete HDMI i DisplayPort kabel – připojíte a používáte hned po vybalení. KOUPIT MONITOR ZA 9 592 KČ Co očekávat a kde jsou limity Zatím jediná recenze na Alze dává 5 hvězd – zákazník přešel z 15 let starého 24″ TN panelu a monitor označuje za „jinou planetu“. Chválí podání barev, kovový podstavec, výškové nastavení a české OSD menu. Za 9 200 Kč (jeho nákupní cena) nenašel žádný zápor. Prodáno přes 20 kusů – model je na trhu od konce roku 2025, takže recenzí bude přibývat. Kde jsou realistické limity: jas 300 cd/m² je pro běžné použití a hry dostačující, ale pro HDR obsah je to minimum – HDR na tomto monitoru bude spíš kosmetické vylepšení než skutečný zážitek. 8bitová barevná hloubka bez FRC znamená, že pro profesionální práci s barvami (kalibrace pro tisk, color grading) to nebude ideální – na to cílí monitory s 10bitovým panelem a širším DCI-P3 gamutem, ale ty stojí dvojnásobek. Chybějící reproduktory vyřešíte sluchátky nebo externím ozvučením. A jako u každé „private label“ značky – Rapture nemá za sebou historii nezávislých recenzí od velkých zahraničních serverů, takže dlouhodobou spolehlivost nelze ověřit z dat. Verdikt Rapture VIDE 32VFU160 za 9 592 Kč je aktuálně jedna z nejdostupnějších cest k 31,5″ 4K monitoru se 165 Hz na českém trhu. VA panel s kontrastem 3 000 : 1 nabízí hlubší černou než IPS konkurence, HDMI 2.1 připojí konzole i PC, FreeSync a G-Sync kompatibilita pokryje obě strany. Výškově nastavitelný stojan, české OSD menu a oba kabely v balení doplňují výbavu. Pokud nehledáte profesionální barevnou přesnost nebo skutečný HDR výkon, je to za necelých 10 tisíc fajn nabídka. Pokud hledáte další monitory nebo herní příslušenství ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny.

VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20

Jaký monitor máte teď – a uvažujete o přechodu na 4K, nebo vám stačí vyšší frekvence v nižším rozlišení? 