Nubia dnes oficiálně představila své nejnovější vlajkové lodě

Podle očekávání v útrobách najdeme výkonný Snapdragon 8 Gen 3

RedMagic 9 Pro a RedMagic 9 Pro+ oslní designem a selfie kamerou v displeji

Jestli jsem se v posledních dnech těšil na představení nějakého telefonu, pak to byla právě řada RedMagic 9. Výrobce se už několik let nebojí experimentovat a jde svou vlastní cestou. V našich končinách není Nubia moc známá ani oblíbená, její telefony ale mají své kouzlo. Pojďme si představit RedMagic 9 Pro a RedMagic 9Pro+!

Hned pohled na přední stranu odhalí, že něco je jinak. Na první (ani na druhý) pohled totiž neuvidíte přední fotoaparát. Ten RedMagic 9 Pro a RedMagic 9 Pro+ samozřejmě mají, je ale ukrytý v displeji. Nubia na toto řešení spoléhá už několik let a neustále jej posouvá kupředu, ostatní výrobci zatím vyčkávají. Na hodnocení fotografií z předního fotoaparátu si budeme muset ještě počkat, ale pro občasné použití nebo pro videohovor bude kvalita jistě dostatečná. Samotný displej má úhlopříčku 6,8 palce, jedná se o OLED panel s frekvencí až 120 Hz.

U designu ještě zůstaneme, telefon nabízí ostré hrany a spoustu grafických drobností, které design výrazně oživují. Na mysli mám chladící systém doplněný o RGB světla. Pro mnoho potenciálních zákazníků bude světýlek až moc, ale Nubia se nebojí experimentovat. I mně by se líbilo, kdyby výrobce trochu v tomto směru ubral, telefon by pořád vypadal skvěle a nešel by zaměnit s konkurencí… Ale výrobce jde v tomto směru až na hranici možného a nebudu mu to vyčítat. Na zadní straně najdeme hned dva fotoaparáty, ten hlavní má rozlišení 50 megapixelů.

Ale z tiskové zprávy samotného výrobce je cítit, že nové telefony prostě nejsou o fotoaparátech. Kromě samotných fotoaparátů je zde řada nápisů, nechybí logo společnosti Qualcomm, které odkazuje na použitý procesor. Tím je samozřejmě nejnovější a nejvýkonnější Snapdragon 8 Gen 3, jiný procesor u tohoto přístroje ani nepřipadal v úvahu. RedMagic 9 Pro nabízí v základu 8 GB operační paměti a úložiště s kapacitou 256 GB, maximem je kombinace 12+512 GB. RedMagic 9 Pro+ je na tom lépe, základní verze má 16 GB a 256 GB úložiště, nejvyšší verze má 24 GB operační paměti a úložiště s kapacitou 1 TB.

RedMagic 9 Pro+ můžete mít s 24 GB operační paměti

Rozdíly mezi oběma telefony najdeme v kapacitě baterie a také v rychlosti nabíjení. RedMagic 9 Pro nabízí baterii s kapacitou 6500 mAh a podporuje 80W nabíjení. U RedMagic 9 Pro+ má baterie kapacitu 5500 mAh, rychlost nabíjení je 165W a to už je brutální rychlost. Přesto se mi více líbí vyšší kapacita baterie u modelu RedMagic 9 Pro. Globální představení modelu RedMagic 9 Pro proběhne 18. prosince tohoto roku, oficiální start prodeje začne hned na začátku ledna 2024, čekání tedy nebude příliš dlouhé.

RedMagic 9 Pro a RedMagic 9 Pro+ jsou krásné kusy techniky. V některých oblastech mohl výrobce podle mě klidně trochu ubrat a ve výsledku by to mohlo telefonům prospět, podobné úvahy jsou ale zbytečné, jen kvůli mně nebude Nubia dělat žádné úpravy. Věřím, že telefony si své fanoušky najdou. Jsem docela zvědav na reálnou kvalitu fotografií a samozřejmě také na celkové odladění, vzhledem k výkonnému procesoru od Qualcommu se ale nebojím. Pokud se rozhodnete pořídit si nejnovější vlajkovou loď od Nubie, získáte unikátní telefon, který kolem sebe skoro určitě nepotkáte. Ale fotoaparát zůstává s otazníkem…

RedMagic 9 Pro nebo RedMagic 9 Pro+?

Zdroj: RedMagic