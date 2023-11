Už několik let se čtečky otisků prstů nachází přímo v displeji

Selfie kamera v displeji ale zůstává unikátem, nabízí je například Nubia

Proč se technologie nerozšířila a kdy se situace změní?

Nubia už brzy představí herní RedMagic 9 Pro a při pohledu na portfolio tohoto výrobce mě pravidelně napadá otázka – proč se selfie kamera v displeji zatím více nerozšířila, když Nubia už na toto řešení spoléhá několik let. Kdy se situace změní a rozloučíme se s průstřely, výřezy a dalšími nehezkými designovými prvky?

Rád vzpomínám na dobu, kdy čtečky otisků prstů nebyly umístěné v displeji. Hodně jsem si oblíbil diskuze, ve kterých se uživatelé přeli, jestli je lepší čtečka otisků prstů na zádech pod fotoaparátem nebo naopak v displeji. Osobně jsem vždy fandil umístění na zádech, telefon položený na stole se ale touto cestou neodemykal dvakrát pohodlně.

Vše nakonec vyřešily čtečky, které jsou umístěny přímo v displeji. Umístění je citlivě zvoleno, čtečku u většiny telefonů nemusíte nijak hledat, prostě položte prst na displej a telefon se odemkne. Jednoduché, geniální. Ale fotoaparát přímo v displeji zůstává oříškem…

Apple chystá selfie fotoaparát v displeji na roky 2026/2027

Nepochybuji o tom, že nějakým způsobem už ji má zvládnutou většina výrobců. Jen to ještě není v kvalitě, která by umožňovala příchod na trh. Nebo jsou za tím jiné důvody? Možná… Vývoj mobilních telefonů v posledních letech zpomaluje, vymyslet něco nového není zrovna jednoduché. Trochu tedy podezírám výrobce, že si novinky šetří a nespěchají s jejich zaváděním do sériové výroby. Ostatně výroba a vývoj fotoaparátu v displeji (respektive pod displejem) nemusí být levnou záležitostí a při prodeji v milionových objemech se každý dolar počítá.

Ostatně Nubia ukazuje, že zákazníci o telefony tohoto ražení zatím tak velký zájem nemají. Při pohledu na RedMagic 9 Pro si ale říkám, že bych toto řešení okamžitě vyzkoušel. Přední fotoaparát používám minimálně, pro běžný videohovor bude kvalita obrazu více než dostatečná. Myslím, že ten pravý boom nastane v okamžiku, kdy se splní alespoň jedna z těchto podmínek:

Nubia představí herní RedMagic 9 Pro už příští týden čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Apple představí selfie kameru v displeji (stát by se tak mělo v roce 2027)

Apple oznámí, že přinese selfie kameru v displeji (tento bod se od předchozího liší)

Někdo z velkých Android výrobců dotáhne řešení tak daleko, že už nebude čekat na ostatní

Do té doby můžeme zůstat klidní, nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla změnit v roce 2024. A je to trošku škoda, průstřel v displeji je atraktivní designový prvek, dokonce se mi líbí Dynamic Island u telefonů Apple, ale volbou číslo jedna pro mě zůstává rovný displej bez jakéhokoliv narušení. Alternativou by byl telefon, který by přední fotoaparát neměl vůbec, ale do takových řešení se výrobci nehrnou…

Ocenili byste selfie fotoaparát v displeji?

Zdroj: ithome