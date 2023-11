Nubia představí herní RedMagic 9 Pro už příští týden

Podle očekávání jej bude pohánět Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RedMagic 9 Pro posune možnosti mobilního hraní opět o kousek dál…

Herní telefony stojí stranou zájmu výrobců a zákazníků, změní to rok 2024?

Dodnes vzpomínám na Sony Ericsson XPERIA Play, byl to skvělý herní telefon. Bohužel s omezenou nabídkou her, které navíc byly pekelně drahé. Dnešní herní telefony na to jdou jinak, v hlavní roli je výkonný procesor, kvalitní displej a pořádné chlazení. Příští týden Nubia oficiálně představí RedMagic 9 Pro. Na co se můžeme těšit?

Srdcem novinky bude nejvýkonnější procesor současnosti, kterým je Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Sekundovat mu bude pořádná porce operační paměti, základní verze má nabídnout 12 GB, ale budou existovat ještě výkonnější verze a stropem by mělo být 24 GB RAM. S takovou konfigurací spustíte jakoukoliv hru na ty nejvyšší detaily.

Telefon bude podle očekávání od začátku spoléhat na nejnovější Android 14, který bude doplněn o vlastní uživatelské rozhraní. Více detailů se dozvíme už příští čtvrtek a jsem zvědav, jestli si pro nás výrobce připraví nějaké překvapení. Tím by mohl být samotný design přístroje, Nubia na to jde trošku jinak a její směr se mi moc líbí, není to žádná nuda…

Jak se vám líbí herní telefony Nubia?

Zdroj: gsmarena