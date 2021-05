Už se stalo takovou malou tradicí, že americký Qualcomm přibližně půl roku po uvedení nového vlajkového čipsetu přichází s jeho mírně vylepšenou variantou s matematickým znaménkem plus v názvu. Zdá se, že nepatrně vylepšené varianty se dočká i aktuální Snapdragon 888, byť pochopitelně zatím můžeme jen spekulovat o tom, kdy se tento čipset poprvé podívá do nějakého smartphonu. Nicméně, zatím si můžeme udělat alespoň hrubou představu o vylepšeních, se kterými nový Snapdragon 888+ patrně dorazí.

Snapdragon 888+ nabídne vyšší maximální frekvenci

Pokud informace v databázi benchmarku GeekBench skutečně náleží finální podobě čipsetu Qualcom Snapdragon 888+, můžeme počítat s navýšením frekvence na hlavním – výkonném jádru procesoru. Tím je i nadále jádro Kryo 680 založené na technologii Cortex X1, které by nově mělo pracovat na frekvenci 3 GHz oproti dřívějším 2,84 GHz. V případě dalších clusterů jsou pak takty zachovány na 2,42, respektive 1,8 GHz.

Co se týče výsledku samotného benchmarku, ten na jednu stranu ještě nelze brát úplně vážně, na druhou stranu zde vidíme jen opravdu nepatrné zlepšení oproti standardnímu Snapdragonu 888. Zásadní rozdíl oproti původnímu čipsetu jsme však v GeekBenchi nezaznamenali ani po příchodu Snapdragonu 865+, který se rovněž dočkal menšího navýšení maximální frekvence.

Otázkou však zůstává, jaké další změny si pro nás Qualcomm připravil, protože pouze zvýšení frekvence procesoru by i u této “mezigenerace” byla pro mnohé zklamáním. Očekávat lze například i zvýšení taktu na jádrech grafického čipu, či jeho další úpravy – například navýšení počtu jader? Vzhledem k tomu, jak dokáže Snapdragon 888 v některých telefonech topit – své o tom ví například OnePlus 9 Pro – by od věci nebylo ani nějaké dílčí vylepšení v tomto směru. To se nám však jeví jako méně pravděpodobné.

V jaké oblasti by si dle vás zasloužil Snapdragon 888 vylepšit?

Zdroj: GSMArena.com