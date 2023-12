Kdo vyrobí Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5? Samsung větří šanci!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 patří k nejlepším procesorům současnosti

Výrobu procesorů svěřuje Qualcomm někdy Samsungu, jindy TSMC

Kdo bude vyrábět Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 v roce 2025?

Qualcomm už roky vládne světu procesorů pro mobilní telefony, minimálně tedy světu operačního systému Android. Každý rok přichází pravidelně dvě otázky – jaký bude nejnovější Snapdragon a kdo jej bude vyrábět. V současnosti má Samsung smůlu, v blízké budoucnosti by ale měl dostat šanci!

V současnosti spoléhá Qualcomm výhradně na TSMC a není to překvapení, v minulosti byly procesory vyráběné u této společnosti zkrátka o něco lepší. Pro Qualcomm je prodej vlajkových procesorů důležitý nejenom z pohledu prestiže, ale především z pohledu finančního. Nemůže si tedy dovolit kompromisy, ačkoliv jen pár let zpátky bych některé procesory neoznačil za vyloženě skvělé, vzpomenout můžeme na Snapdragon 888, který jste v zimě mohli použít místo topení. Současný Snapdragon 8 Gen 3 ale vypadá mnohem lépe, spoléhá na něj řada Xiaomi 14, nechybí v telefonech Nubia a spoléhat na něj bude Samsung Galaxy S24 Ultra nebo Honor Magic 6 Pro.

Kdo bude vyrábět Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5?

Příští rok má mít Samsung ještě smůlu, Qualcomm přejde u svých procesorů na 3 nm technologii, výrobu ale má svěřit výhradně do rukou TSMC. Jen o rok později ale šanci dostane i konkurent z Koreje, který v oblasti výroby procesorů masivně investuje a podle všeho se mu to vyplatí. Výroba procesorů té nejvyšší technologické úrovně je odvětví, kde se točí spousta peněz.

Do tohoto světa by rád pronikl Huawei, který je v tomto směru nepochybně masivně podporován tamější vládou, dohnat náskok konkurence ale může trvat klidně několik let. A tato snaha nakonec nemusí být úspěšná, Qualcomm ani Mediatek na nikoho čekat nebudou… Do té doby má Qualcomm jen dvě možnosti, kde nechat své špičkové procesory vyrábět. Z dlouhodobého pohledu si tak na své přijde jak Samsung, tak TSMC…

Dokáže někdo porazit Qualcomm?

