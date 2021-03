Qualcomm prý chystá vlastní mobilní herní konzoli s Androidem

Americká firma Qualcomm, která je proslulá hlavně výrobou procesorů řady Snapdragon, má prý v úmyslu vstoupit na trh herních zařízení. Nemá přitom jít jen o dodání součástek pro jiného výrobce. Server Android Police s odkazem na interního zaměstnance společnosti tvrdí, že Qualcomm plánuje vyrábět vlastní mobilní herní konzoli. Ta by prý měla připomínat extrémně populární Nintendo Switch a pro nás bude zajímavá i tím, že má běžet na Androidu 12. Co dalšího se o tomto zařízení šušká?

Právě od Switche si má nový produkt vzít hodně designových prvků včetně velikosti či použití hardwarových tlačítek a páček. Ty má pro americkou firmu navrhnout a dodat specialista v tomto oboru, nicméně jméno je zatím tajné. Z hardwarových parametrů pak máme čekávat například 6000mAh baterii, 6,65″ displej, slot na microSD kartu nebo 5G konektivitu. Zařízení ale pravděpodobně nebude využitelné jako plnohodnotný telefon.

Co se týká systému, tak na základních kamenech Android 12 se má nacházet nějaká nadstavba vytvořená na míru. Počítá se s plnou podporou Google služeb a aplikací a Qualcomm prý plánuje pro vlastní mobilní herní konzoli zařídit přímou podporu pro spouštění her od Epic Games. Mluvilo se o napojení na Google Stadia či GeForce NOW, nicméně společnost se spíš hrdě pustí do demonstrace síly vlastních součástek bez těchto cloudových služeb. Hlavní vzor, tedy Nintendo Switch, prý ale Qualcomm touto novinkou v prodejích ohrožovat nehodlá. Konzole by se mohla prodávat někdy na začátku roku 2022.

Co by vás přimělo k nákupu takového herního stroje?

Zdroj: apolice