Qualcomm oznámil 2. generaci čtečky otisků prstů. Bude větší a rychlejší

Qualcomm oznámil novou čtečku otisků prstů 2 generace, která by měla přímo navazovat na sérii prvních čteček. Qualcomm říká, že nový senzor se může pochlubit o 77% většíoblastí čtečky otisků prstů. Tento větší snímač bude o 50% rychlejší než 1. generace snímačů. Čtečka navíc zachycuje 1,7krát více dat než první generace čteček otisků. To by mělo novému snímači Qualcomm 3D Sonic umožnit snímat otisky i když jsou prsty, kterými odemykáte telefon mokré nebo špinavé.

2. generace čteček otisků prstů má tloušťku pouze 0,2 mm (0,008 palce), což umožňuje vyrábět flexibilní OLED displeje s nejnovějšími technologiemi. Zatím není jisté, jak dobře bude nová čtečka otisků fungovat v praxi. Rozhodně je, ale přizpůsobená aktuální situaci. Vzhledem k pokračující pandemii, je nošení roušek na denním pořádku a funkce odemykání pomocí rozpoznávání obličeje je tudíž nepraktická.

Qualcomm oznámil 2. generaci čtečky otisků prstů poměrně nedávno, není tedy jisté, kdy přesně nová čtečka otisků vyjde. Qualcomm předběžně informoval o začátku roku 2021. Společnost konkrétně nejmenovala výrobce ani zařízení, které v sobě budou obsahovat novou čtečku otisků. Dalo by se ale očekávat, že nový Galaxy S21, který vychází 14. ledna může čtečku obsahovat. Rozhodně by to nebylo žádné překvapení. Je dost možné, že Samsung použije nejnovější snímač otisků prstů Qualcomm ve svých vlajkových lodích pro rok 2021. Obzvlášť vezmeme-li v potaz historii obou značek.

Jak často vaše čtečka otisků nerozpozná Váš otisk?