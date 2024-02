Sony právě testuje PSVR2 na PC

Jedná se o nejnovější VR headset od Sony

Oficiální podpora by mohla přijít již velmi brzy

Možná, že stejně jako já zvažujete už delší dobu koupi PSVR2. A také vás odrazuje především to, že headset funguje pouze na PS5, i když je tolik skvělých VR her taktéž na PC. Vypadá to však, že už brzy bychom mohli mít naše dilema vyřešeno, jelikož Sony se pravděpodobně chystá přivést PlayStation VR 2 i na počítač. Mohlo by jít o reakci na nízké prodeje PS5, které nejsou ani zdaleka tak dobré, jak se očekávalo.

Až do teď se nechtěla firma ke kompatibilitě PSVR2 s PC vůbec vyjadřovat. Nyní to ale vypadá, že přišel důležitý zlom. Sony na svém blogu poměrně nenápadně oznámila, že testuje svůj headset na PC, a s oficiální podporou by měla přijít ještě v průběhu tohoto roku.

S headsetem PSVR2 si možná budeme moct již brzy zahrát i na PC.

Stejně jako první generaci, také PSVR2 se podařilo zprovoznit na počítači již dříve, samozřejmě pouze neoficiálně. Kvůli komplexnosti zařízení a chybějícím driverům je však funkčnost headsetu na PC zatím velmi omezená.

PSVR2 SteamVR 6DOF tracking demo video. pic.twitter.com/y4Rzk6jdTD — iVRy (@iVRy_VR) July 26, 2023

Zkoušeli jste experimentovat s PSVR2 na PC?

Zdroj: The Verge – novinka, The Verge – prodeje PS5, PlayStation