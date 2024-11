Mobilní aplikace Google Gemini nabízí šikovnou funkci Live

Umožňuje vám popovídat si s umělou inteligencí o čemkoliv

V Česku v základu nefunguje, zprovozníte ji ale velice snadno

Již od prvopočátků mobilní aplikace Gemini se jako Češi potýkáme s regionálními restrikcemi. Aplikace do evropských států dorazila později než do zbylých koutů světa a defaultně v našich končinách nefunguje ani vychytávka Gemini Live (popř. Go Live with Gemini). Zprovoznit ji v Česku přitom není vůbec složité.

Obsah návodu

Jak zprovoznit Gemini Live v Česku?

Pokud vás netrápí jazyková bariéra (viz kapitola Jaká jsou omezení?) a jste omezeni pouze tím, že funkci Gemini Live v aplikaci zkrátka nevidíte, máme pro vás snadné řešení. V nastavení pouze stačí změnit jazyk aplikace na angličtinu (či jiný podporovaný jazyk).

Postup krok za krokem vypadá následovně:

Klikněte na svou profilovou ikonku v pravém horním rohu obrazovky Zvolte možnost „Nastavení“ Přejděte do sekce „Jazyky“ Klikněte na „English“ Aplikace se vypne, po jejím opětovném spuštění by se ikonka Gemini Live měla nacházet v pravém dolním rohu obrazovky

Co umí Gemini Live a proč jej chtít?

Gemini Live je moderní funkce, která nám umožňuje popovídat si s umělou inteligencí v reálném čase. Konverzace probíhá velmi podobně jako s běžným člověkem – nejenže zní AI poháněný hlas podobně, ale také pracuje s intonací a reaguje na přerušení v půlce věty. Jak bude vaše virtuální společnost znít, si můžete sami nastavit. Na výběr přitom máte z 10 různých hlasů.

A proč vůbec chtít hovořit s umělou inteligencí? Ideální důvod si každý zřejmě najde sám, ale z vhodných příkladů můžeme vypíchnout třeba pomoc se studiem, projekty či organizací času, mentální cvičení nebo diskusi nad komplexnějšími společenskými tématy. AI má zkrátka potenciál pozvednout nejen vaši produktivitu, ale i osobní dovednosti na vyšší úroveň.





Jaká jsou omezení?

Bohužel, s Gemini Live se v naší lokalitě pojí hned dva háčky. Když pomineme ten první, kterého se lze velice snadno zbavit – tedy že služba není v základním nastavení k dispozici v Česku – narazíme na problematiku možné jazykové bariéry.

Gemini Live nefunguje v češtině, a tak jeho schopnosti můžete využít pouze pokud ovládáte angličtinu, němčinu, španělštinu nebo další z podporovaných jazyků.

Podařilo se vám zprovoznit Gemini Live?

Zdroj: vlastní, Google