Svět umělé inteligence se neustále vyvíjí a každý nový model přináší nové možnosti. Nyní do hry vstupuje další významný hráč: Prohlížeč Brave s AI asistentem Leo. Nový nástroj slibuje řadu unikátních vlastností, zejména v oblasti ochrany soukromí.

Najde uplatnění v široké škále oblastí, od zjednodušení běžných úkolů až po poskytování personalizovaných doporučení. Díky své flexibilitě může model sloužit jako inteligentní asistent přímo v prohlížeči. Uživatelé mohou interagovat s Leem v sidebaru prohlížeče, což umožňuje zůstat na stránce bez nutnosti neustálého přepínání.

Stojí na pokročilých technologiích strojového učení a neuronových sítí, které jsou základem mnoha moderních AI modelů. Díky integraci přímo do prohlížeče, který je známý svým důrazem na soukromí, nabízí kombinaci pohodlí a bezpečnosti. Model je navržen tak, aby minimalizoval rizika spojená s ukládáním a zpracováním osobních dat uživatelů, což je dělá velice významným krokem v době rostoucích obav o soukromí.

AI browser assistant is being rolled out over the next few days to all desktop users!

Let’s talk about what you can expect from this powerful, privacy-preserving tool… pic.twitter.com/lkS35PYbsl

— Brave Software (@brave) November 2, 2023