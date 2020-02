Pokud se zajímáte o globální data k prodejnosti chytrých telefonů, nebo jste jen zvědaví, která značka to nandala jiné, jste tu správně. Přinášíme výsledky z roku 2019, které má na svědomí výzkumná agentura Counterpoint Research. Říkají nám, jak si výrobci vedli v celém roce 2019 a také v jeho posledním kvartálu. Zajímavé je, že oba tyto časové úseky mají z pohledu rostoucí oblíbenosti různé vítěze. Ani jeden z nich přitom není Samsung, který v celkových počtech nadále vede. O slovo se přihlásili Apple, Huawei a skokanem roku i posledního kvartálu je Realme. Pojďme se tedy podívat na prodejnost telefonů v roce 2019.

Celkový počet prodaných mobilů už dva roky klesá. Za rok 2018 to bylo o čtyři procenta, za loňský už jen o jedno. Letos se prodalo cca 1,5 miliardy smartphonů. Největší podíl na tom má jihokorejský Samsung, který jich prodal 296,5 milionu a patří mu zhruba dvacetiprocentní část trhu. Na druhé místo poskočil čínský Huawei, který vloni těsně zaostával za Apple, ale hlavně díky extrémně úspěšné první polovině roku postoupil o příčku výš. Má na kontě 238,5 milionu prodaných zařízení a podíl na trhu ve výši 16 %. Třetí je tedy Apple se 196,2 milionu prodaných kusů a třináctiprocentním podílem. Americká firma tedy celkově o jednu příčku spadla, ale vévodila v jiné kategorii.

Huawei na konci roku dokonce oslabil

Na konci roku 2019 Apple po dvou letech ovládl prodejnost telefonů v jednom konkrétním kvartálu. V posledních třech měsících roku 2019 byl těsně první před Samsungem, když prodal o cca 3 miliony telefonů více. Že by úspěšná vánoční kampaň? Celkové pořadí z Q4 2019 je následující: První Apple (72,9 milionu a 18 % podíl na trhu), druhý Samsung (70 milionů a 17 %) a třetí Huawei (56 milionů a 14 %). Z vedoucí trojice je čínský Huawei jediný, komu prodeje na konci roku spadly. A to o skoro o čtyři procenta. Bezkonkurenčně nejrychlejší růst zaznamenala značka Realme. V Q4 2019 to bylo o 164 %, za celý rok pak o 453 %. Jde pochopitelně o startovací růst celkem mladé značky, které postupně vstupuje na další trhy. Určitě se ale v jejím podání ještě máme na co těšit.

Jaký trend jde tedy vypozorovat? Apple se skvěle trefil do finiše roku, pravděpodobně díky levnějšímu modelu iPhone 11. Samsung zabodoval ve sféře střední třídy s řadou A a je stále první, ale trochu už se o první místo třepe. I proto nedávno pověřil udržováním první pozice nového šéfa. Šlape mu na paty Huawei, který měl od začátku roku velmi dobře nastartováno. Nicméně se postupně projevuje “hádka” s USA a nakonec z toho byl i pokles. Firma neočekává, že by to letos bylo lepší. Prodeje jejich produktů ale stojí hlavně na Číně, kam dodala 60 % svých přístrojů a zabírá tam 40 % trhu.

Prodejnost telefonů v roce 2019 – statistické zajímavosti

Pět nejúspěšnějších firem si vloni přisvojilo 66 % trhu. O rok dříve to bylo 65 % a v roce 2017 62 %.

Samsung mezi dynamickými a poskakujícími konkurenty rostl pomalu, ale jistě. Ve čtvrtém kvartálu měl více o 2 %.

Samsung byl jedním z největších prodejců telefonů s podporou 5G.

Prodejnost iPhonů v posledním kvartálu vzrostla o 11 %. Zásluhu na tom má hlavně model 11.

Xiaomi v Q4 poskočilo o 28 %. Firma přitom byla po celý rok jedničkou v Indii.

Telefony s podporou 5G sítí měly na trhu podíl 1 %. Letos už to má být 18 %.

Co na prodejnost telefonů za rok 2019 říkáte?

Zdroj: CPResearch