Huawei letos očekává slabší prodeje. Absence Google Apps se prý projeví

Že by skutečně došlo k tomu, co se celosvětově očekávalo? Po uvalení čínsko-amerických obchodních sankcí z loňského května prorokovali experti i zákazníci značce Huawei, že půjdou prodeje jejích telefonů dolů. Namísto toho firma v roce 2019 prodala 240 milionů smartphonů a zvýšila tím meziroční maximum o 20 %. Na první pohled se tedy nezdá, že by se zpřetrhání vazeb s americkými dodavateli (nejdůležitější jsou Mobilní Služby od Google a také jejich balík Apps) firmě Huawei nějak vymstilo. Alespoň do teď. Největší “krize” pro ni může přijít nyní v roce 2020. Slabší prodeje Huawei telefonů prorokuje samotný šéf firmy Eric Xu.

“V roce 2020 budeme dál omezeni zákazem a neporosteme tak rapidně jako v první polovině roku 2019. Další měsíce se prodeje držely tak vysoko pouze díky dynamice na trhu. Tento rok pro nás bude obtížný,” přiznal Xu. Je samozřejmě otázkou, nakolik se jedná a o upřímné smíření se situací, nebo naopak o cílené snížení očekávání. Firma Huawei pro letošek každopádně odhaduje, že budou prodeje slabší cca o 30 milionů kusů než vloni. Tedy někde kolem 210 milionů telefonů. I tak by šlo o obrovské číslo, veřejnost jistě očekávala mnohem větší potíže.

Čínská firma chce mít navíc pro uživatele jejích telefonů do konce roku připraveno vlastní řešení namísto Mobilních Služeb Google. Jejich HMS, neboli Huawei Mobile Services, by je mělo plnohodnotně nahradit. Pokud se to společnosti podaří, stane se na Google a v podstatě nezávislá. Dalším levelem by mohlo být úplně opuštění platformy Android a nasazení vlastního Harmony OS.

Jak se podle vás bude Huawei letos dařit?

Zdroj: hcentral