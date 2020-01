Šéf Huawei potvrdil plány nahradit Google Služby i mimo Čínu

Vývoj Mobilních Služeb Huawei dál postupuje mílovými kroky. Čínská firma se ke konci hektického roku 2019 pustila do rychlého zdokonalování vlastní náhrady za Služby Google a letos v tom hodlá plnou parou pokračovat. Ještě před Silvestrem se uživatelé Huawei přístrojů dočkali vydání strategických aplikací a bezpečnostních updatů, které se zase o trochu více blíží těm od amerického giganta. Na světě jsou už jsou například mapy nebo zabezpečené platební metody. Poslední den roku 2019 navíc oznámil člen představenstva Huawei Xu Zhijun, že se bude dostupnost Huawei Mobile Services týkat nejen Číny, ale celého globálního trhu. Jde tak o potvrzení teorií, že se firma v podstatě hodlá se svým řešením postavit Googlu jako konkurent.

Motivy čínské firmy jsou jasné. Očekávaným scénářem asi dříve či později bude vynucené ukončení spolupráce s americkými firmami produkujícími hardware i software. Proto společnost urychleně snaží “zalepit díru” po tom nejdůležitějším – Mobilních Službách Google. Dostupnost kvalitních a plnohodnotných Huawei Mobile Services by měla být demonstrována několika způsoby. Již dříve jsme psali mimo jiné o plánech motivovat vývojáře k přizpůsobení jejich aplikací pro nový ekosystém. Jde jen o to, zda firma dokáže svými investovanými stamiliony přesvědčit nejen dostatek autorů méně významných aplikací, ale také velké hráče. O budoucnosti jejich řešení hodně napoví představení letošní vlajkové série telefonů P40. V těch by se snad měly Huawei Mobile Services objevit předinstalované v plné parádě. Uvidíme, jak to dopadne.

