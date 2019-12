Huawei prý nahradí Google aplikace vlastním řešením do konce roku

Několik měsíců trvající obchodní konflikt mezi Huawei a USA už vyústil v několik věcí, které se přímo dotkly také koncových zákazníků. V posledních telefonech této čínské značky již nejsou dostupné zejména Google Služby a Huawei dokonce do modelu Mate 30 už nenainstaloval ani žádné americké komponenty. Kromě samotného systému Android, který se chce firma údajně pokusit pro své telefony zachovat, zkouší čínský výrobce všechno hardwarové i programové vybavení nahradit vlastními silami. To se týká také strategicky důležitých Google Služeb. Již dříve bylo oznámeno, že se do vývoje vlastního řešení čínská firma pustí. Teď bylo dokonce odvážně upřesněno, že náhrada za Google Služby od Huawei spatří světlo světa ještě letos.

Díru po základním balíku služeb “Google Mobile Services” od amerického giganta je potřeba co nejrychleji zalepit, to si čínský výrobce moc dobře uvědomuje. Proto chvátá. Na pomoc si k tomu přizval vývojáře z Indie. “Máme vlastní balík Huawei Mobile Services (HMS) a snažíme se jeho prostřednictvím vytvořit nový mobilní ekosystém. Většina klíčových aplikací pro navigaci, platby, hraní her a psaní zpráv by měla být připravena do konce prosince,” prozradil šéf indického zastoupení Charles Peng. Dodal, že je pro vývojáře výzvou a cílem, aby zákazníci rozdíl téměř nepoznali.

Firma investuje miliardu dolarů do vývojářů

Do balíku “Google Mobile Services” patří například aplikace Chrome, YouTube, Google Disk, Gmail nebo Google Mapy. Největší problém je ovšem se samotným Play Store, který je nejen pro čínského výrobce nepostradatelný kvůli zprostředkování přístupu k aplikacím. Tedy, podle všeho byl. V roce 2020 by mohla být tato překážka odstraněna. Nová náhrada za Google Služby by v kombinaci s ochotou vývojářů měla firmě Huawei v tomto ohledu rozvázat ruce. Bez přístupu k obchodu Play jsou uživatelé oficiálně odkázání pouze na Huawei AppGallery, která je doposud na aplikace hodně chudá. Firma ale na zavádění svého ekosystému intenzivně maká. Investuje celkem miliardu dolarů, aby podpořila vývojáře při práci na aplikacích pro jejich vlastní online obchod.

Huawei se pustil do velké výzvy, která v podstatě představuje vybudování konkurence pro “androidí” Google Play a “jablečný” Appstore. Podle posledních zpráv už ovšem přesvědčila ke spolupráci miliony vývojářů. To by mohlo být dostatečnou pákou k tomu, aby do jejich AppGallery umístili své aplikace i tak velcí hráči jako Facebook. Ten je, pokud to nevíte, také majitelem Instagramu a WhatsAppu. Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc by byli zákazníci ochotní přejít od Gmailu nebo YouTube do úplně nového ekosystému.

Co myslíte? Podaří se Huawei kvalitně nahradit Google Služby?

Zdroj: aauthority