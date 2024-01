Pravda o novém procesoru od Huawei! Kdo ho vyrobil?

Huawei před měsícem v Číně představil notebook Qingyun L540

Poháněný je procesorem Kirin 9006C, který je vyrobený 5nm technologií

Původně se předpokládalo, že tuto technologii už zvládla čínská společnost SMIC

Vývoj těch nejmodernějších procesorů je v Číně prioritou, do odvětví míří nepředstavitelné sumy peněz. Ale výroba procesorů je natolik složitou a komplexní věcí, že ani nekonečné množství peněz nezajistí okamžitě úspěch. Čína postupuje kupředu, ale ty nejlepší procesory vyrábět ještě neumí.

První vlaštovkou je Kirin 9000s, ačkoliv kolem něj nadále zůstává spousta nejasností. Najdeme jej v modelu Mate 60 Pro, který v Číně zaznamenal obrovský úspěch. Mnohem větší pozornost budí procesor Kirin 9006C, který spoléhá na 5nm technologii. Ta měla být mimo současné možnosti čínských firem…

Dle nejnovějšího článku mimo současné možnosti čínských firem zůstává, výrobcem tohoto procesoru je totiž TSMC! Podle všeho si výrobce už před třemi lety vytvořil slušnou zásobu tehdejších procesorů Kirin 9000, který se nacházel například v modelu Mate 40 Pro. Procesor to mimochodem byl výborný a neměl bych žádný problém jej používat v roce 2024, dohromady to fungovalo. Ostatně zmíněný telefon ještě pořád doma mám…

Huawei nyní využívá pravděpodobně poslední zásoby procesorů, které před lety získal. To samozřejmě dává smysl, procesor má pořád velmi slušný výkon a notebook může slušně rozhýbat. Ale uvidíme, co se bude dít dál. Dříve nebo později zásoby dojdou a mezitím se budou čínští výrobci procesorů snažit postoupit ve vývoji a výrobě co nejdál.

Společnost si tímto způsobem kupuje čas. Ale představení Huawei P70 se rychle blíží a jsem zvědav, jaký procesor bude obsahovat. Ostatně výrobce s procesory dělá spoustu tajností, stačí se podívat na nejnovější kvarteto řady nova 12. Pouze u jediného telefonu výrobce na svých stránkách uvádí konkrétní typ procesoru, další tři telefony pravděpodobně fungují bez něj…

Jaký procesor bude mít Huawei P70?

Zdroj: gizmochina