Řada Huawei nova 12 představena! Pokračuje návrat 5G?

Huawei v Číně představil hned kvarteto nových mobilních telefonů

Huawei nova 12 Pro je stylový telefon s LTPO displejem, design se podařil

Pokračují tajnosti kolem použitých procesorů, podle specifikací žádné nemají

Mimo Čínu se Huawei už několik let moc nedaří, pokud se tedy bavíme o mobilních telefonech. Ale přímo v Číně je situace výrazně odlišná, Mate 60 Pro zaznamenal pořádný úspěch a Huawei jej chce zopakovat. Pomoci mu má řada Huawei nova 12, která obsahuje hned čtyři modely.

Oficiální představení za sebou má kvarteto ve složení Huawei nova 12 lite, nova 12, nova 12 Pro a nova 12 Ultra. První zmíněný telefon má podle očekávání nejslabší výbavu, ale jeden rozdíl proti ostatním modelům tady je – alespoň u něj Huawei prozradil použitý procesor.

U dalších tří mobilních telefonů se ale po pohledu do specifikací zdá, že telefony procesory zkrátka nemají, nikde o nich není ani zmínka. Můžeme předpokládat, že telefony budou opět poháněny procesory Kirin s podporou sítí páté generace, ty ale budou vyrobeny výrazně starší technologií než jakou dnes používá Qualcomm nebo Mediatek. Ale můj odhad je, že pro zákazníka v Číně bude rozhodující právě podpora 5G. Nic to ale nemění na tom, že tajnůstkaření výrobci nijak neprospěje a neuvedením procesoru ve specifikacích na problémy spíše upozorňuje…

Pokud by novinky nabízely plnohodnotný Android, mohly by to být pěkné stroje vyšší střední třídy. Ostatně posuďte sami – Huawei nova 12 Pro má 6,76 palcový OLED displej s podporou LTPO, uvnitř kterého je umístěna čtečka otisků prstů. Rozlišení displeje je velmi solidních 2776 × 1224 pixelů. Telefon se nabízí s úložištěm o kapacitě 256 respektive 512 GB, baterie má kapacitu 4600 mAh, přičemž telefon podporuje 100W nabíjení pomocí kabelu.

V telefonu běží HarmonyOS čtvrté generace (uvnitř kterého by se měl nacházet Android 13). Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a disponuje variabilní clonou, doplněný je o makro fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů. Telefonu nechybí ani podpora satelitní navigace. Huawei nova 12 Ultra je prakticky stejný mobilní telefon, který se liší pouze v oblasti designu a konstrukce. Plus v kapacitě interní paměti, základem je 512 GB a koupit si můžete verzi s úložištěm 1 TB.

Jak jsem psal před pár dny, život bez Obchodu Play není nemožný. Ale život s plnohodnotným Androidem zkrátka je mnohem jednodušší, rovnou funguje vše, nemusíte hledat žádné alternativy. Huawei pořád umí dělat telefony, ale hendikep v podobě starších procesorů a ořezaného Androidu není pro každého.

Ale konkurence je zdravá a jsem zvědav, kam se Huawei dokáže posunout třeba v roce 2025. Návrat 5G je pro trh v Číně zásadní, pro úspěch ve zbytku světa to ale bude chtít získat zpátky Obchod Play a veškeré Google aplikace.

Líbí se vám Huawei nova 12 Pro?

Zdroj: Huawei