Huawei přišel o Obchod Play v roce 2019, brzy to bude pět let

Legendární řada Huawei P30 ještě Google Play měla, pak přišel šok

Chybějící Obchod Play je velká nevýhoda, se kterou se ale dá docela žít…

Vzpomenete si ještě na začátek roku 2019? Huawei mířil stále výše, na trh se chystaly modely Huawei P30 a Huawei P30 Pro, které se později staly doslova legendárními. Ale situace se velmi rychle změnila po embargu ze strany USA.

Chybějící Obchod Play a Google aplikace v novějších modelech, o něco později pak byla ukončena výroba procesorů Kirin. Huawei sice dostal možnost používat procesory Qualcomm, vždy se ale jednalo o procesory bez 5G modemu a navíc to nikdy nebyla úplně nejnovější verze.

Stran operačního systému to také není ideální, nejen že chybí Obchod Play, ale Huawei vždy používá nejméně jednu generaci starou verzi Androidu. Sám jsem skoro rok používal zmíněný Huawei P30 Pro, poté jsem se ale rozhodl udělat „krok kupředu“ a začal používat Huawei P40 Pro+ bez Google aplikací. A vydržel jsem s ním přes tři roky…

Chybějící Obchod Play je problém! A není jediný…

V dnešním článku bych se s vámi chtěl podělit o dlouhodobé zkušenosti s používáním telefonu Huawei, který v sobě nemá Obchod Play a s ním spojené Google Mobile Services (ty jsou nutné pro běh mnoha a mnoha aplikací, absence GMS je fakticky větší problém než chybějící Obchod Play). Prakticky celou dobu jsem používal již zmíněný Huawei P40 Pro+, občas jsem utekl k dalším telefonům, jmenovat mohu Huawei Mate 40 Pro nebo Huawei P50 (bez přídomku Pro, tedy mobilní telefon, který se na našem trhu oficiálně nikdy neprodával). Úplně v závěru jsem dal šanci Huawei P50 Pocket, přičemž ani jeden z těchto mobilů neobsahoval Obchod Play.

Hned na úvod se přiznám, že ještě v roce 2019 jsem zkusil nainstalovat Obchod Play ručně. Tehdy instalátor fungoval výborně, prakticky byste nepoznali, že se díváte na neoficiální řešení. Ale s postupem času většina těchto pokusů přestávala fungovat, ke kolapsu klidně stačilo změnit heslo u Google účtu. Proto jsem toto řešení aktivně nevyužíval, spoléhal jsem se na AppGallery a ruční instalaci aplikací.

Nejprve jsem se rozhodl vyřešit otázku prohlížeče. Ten od Huawei není špatný, ale Chrome je zkrátka lepší a především vyhledávání přímo z adresního řádku je něco, na co si jednou zvyknete a už nechcete jinak. Stáhl jsem nejnovější APK soubor, zkusil jej nainstalovat. Instalace proběhla, prohlížeč nefungoval… Po nějakém pátrání jsem stáhl verzi 91.0.4472.134 a ta fungovala krásně. Samozřejmě, synchronizace s Google účtem nefungovala, ale jinak dělal prohlížeč přesně to, co jsem od něj očekával. Dnes už existuje výrazně novější verze Chrome, ale v zůstal jsem věrný zmíněné verzi a jinou jsem nezkoušel, nic bych tím nezískal.

Další na řadě byl emailový klient, ale tady jsem neváhal ani vteřinu a nadále používal řešení od Huawei. U emailového klienta neočekávám žádné pokročilé funkce, chci aby měl jednoduché rozhraní a spolehlivě přijímal či odesílal všechny zprávy. Toto defaultní aplikace splnila… Stejně tak jsem vsadil na defaultní aplikaci Huawei ve světě poznámek. Vždy jsem používal Google Keep, synchronizace je skvělá. Ale poznámky od Huawei jsou rovněž přístupné z počítače, synchronizace funguje stejně dobře, nemusel jsem si vůbec zvykat, jelo to hned.

Určitě by mi chybělo YouTube, ne že bych se na videa koukal každý den, ale bez YouTube bych být nechtěl. Přehrávání v prohlížeči je děsné, ale projekt Vanced a později ReVanced to řeší elegantně včetně přihlášení ke Google účtu. Že to není vůči YouTube úplně férové řešení? Máte pravdu, není. Pro klid duše ale můžete zvolit jednoduché řešení, kupte si předplatné YouTube Premium a používejte ReVanced! TikTok jsem nikdy nepoužíval, ale v AppGallery ho najdete.

Komunikaci s okolím vyřešila aplikace Telegram v kombinaci s aplikací Messenger Lite. Ta první je už od začátku dostupná přímo v AppGallery, tu druhou jsem nainstalovat ručně. Messenger Lite už to dnes má za sebou na všech telefonech, ale klasický Messenger, respektive Facebook zkrátka stáhnete a používáte, stačí najít odpovídající APK soubory. Aktualizaci obou aplikací jsem provedl jednou za pár měsíců, častější aktualizace za mě nemají úplně smysl. Kdysi měla Meta oficiální instalační APK soubory přímo na svých stránkách, bohužel ale později odkazy zrušila a můžeme se jen dohadovat, jestli to bylo kvůli Huawei…

Pojďme se podívat na tu nejcitlivější oblast – bankovnictví. Tady jsem měl vyloženě štěstí, celý život aktivně používám Komerční banku, která své aplikace do AppGallery umístila jako úplně první. Během let se situace změnila, v současné době už tady má své aplikace spousta bank. Problémem zůstává placení… Pokud máte Raiffeisenbank, pak jste vyhráli, k dispozici je nativní aplikace RaiPay. Ostatní se musí spolehnout na Curve a to za mě není hodnocení, které by si zasloužilo plný počet hvězdiček. V tomto směru jsem ale konzerva, telefonem jsem neplatil když to ještě Huawei uměl a téměř s ním neplatím ani teď, kdy používám Xiaomi 13 Ultra, které samozřejmě v tomto směru žádná omezení nemá.

Co se týká dalších aplikací – nikdy jsem neměl v telefonu nějak velká množství aplikací. Mapy.cz jsou v AppGallery několik let, chytré hodinky Huawei s telefonem spojí defaultní aplikace Zdraví, Garmin Connect zlobil ještě když v telefonech Huawei veškeré Google aplikace byly. Ale funguje, propojení s hodinkami Fenix 5 bylo vždy bezproblémové.

Co se týká her, zapomenout jsem musel na Pokémon Go, mé oblíbené PUBG Mobile ale funguje skvěle. Dnes už sice z důvodu nedostatku času na telefonu hry nehraji, ale pár set hodin jsem u PUBG Mobile strávil… U většiny aplikací se bohužel nedozvíte předem, jestli na telefonech Huawei budou nebo nebudou fungovat. Něco jede skvěle, něco částečně a něco vůbec. Ale pokud máte v telefonu 11 obrazovek plných ikon nainstalovaných aplikací a her, pak pro vás chybějící Obchod Play bude nepřekonatelná překážka!

V posledních dvou letech byly hodně moderní nejrůznější emulátory, skrze které je možné aplikace Google používat a chybějící Obchod Play nahradit. Vyzkoušeno, funguje to rozumně, ale není to nic pro mě. Preferuji, když věci fungují plnohodnotně a na sto procent. Navíc podobné virtuální řešení mi nepřijde úplně ideální z pohledu bezpečnosti. Nikdy jsem o žádném problému v této oblasti nečetl, přesto si úplně neumím představit, že bych touto cestou používal například bankovní aplikace.

Vůbec nejvíce podle mého společnosti Huawei v tomto směru ublížil fakt, že se pravidelně měnila komunikace směrem k zákazníkům. Vždy se objevilo nějaké řešení, které se často prezentovalo v médiích, načež výrobce změnil strategii a rozhodl se preferovat jiný směr. A tohle se pravidelně opakovalo… Pokud by se od začátku držel jeden směr, pak by byl výsledek lepší.

Sám si vzpomínám na projekty jako MoreApps, ty se objevily jen aby zase velmi rychle zanikly. Mimochodem – kdo z vás si ještě dnes na MoreApps vzpomene? A kolik lidí vůbec stihlo zachytit, že Huawei něco takové intenzivně propagoval a jistě do komunikace nasypal pěknou hromádku peněz.

Nebudu tvrdit, že chybějící Obchod Play je nepřekonatelný problém, tři roky jsem na toto řešení spoléhal. A necítil jsem se výrazně omezený, kombinace uživatelského rozhraní EMUI, procesorů Kirin a kvalitních fotoaparátů mi vyhovovala, takže jsem byl ochoten snést nepohodlí v podobě menšího počtu dostupných aplikací.

Těch pár pro mě důležitých Google aplikací jsem si do telefonu nainstaloval ručně, u prohlížeče Chrome jsem ale proklínal absenci synchronizace s desktopovou verzí. Dokud měl Huawei vlastní procesory (navíc s podporou sítí páté generace), neviděl jsem pro sebe v absenci Obchodu Play zásadní problém. Ale v současnosti už je situace Huawei složitější, rozdíl mezi telefony Huawei a konkurencí se ještě zvětšil.

Během letošního roku Huawei nepředstavil novou verzi EMUI, svět mobilních telefonů mimo Čínu více méně naprosto ignoruje. A to je druhý citelný problém, v letošním roce chyběla jakákoliv komunikace směrem k plánům do budoucnosti. Nákup telefonu Huawei v současnosti považuji za nemalý risk. Jiná je situace ve světě chytrých hodinek, notebooků nebo bezdrátových sluchátek, tam bych se Huawei naopak vůbec nebál.

Vrátí se Obchod Play do telefonů Huawei?

Zdroj: Vlastní