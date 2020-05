Poradíme, jak na přesun skladeb z Hudba Google Play do YouTube Music

Americký technologický gigant před pár hodinami v podstatě zatloukl jeden z posledních hřebíčků do rakve svého nástroje Hudba Google Play. Nedlouho po spuštění nové platformy YouTube Music firma oznámila plány přesunout uživatele ze starší služby právě k hudební podobě světoznámého videoserveru. Po několika zavedených vychytávkách pro přehrávání nebo vyhledávání hudby jsme se konečně dočkali vytoužené možnosti, která byla pro mnoho lidí posledním důvodem pro setrvání i u starší a uvadající platformy. Od 12. května je oficiálně možný přesun skladeb ze služby Hudba Google Play do YouTube Music. V praxi to znamená, že zakoupená hudba z jedné aplikace jde jednoduše převést do druhé. Několik týdnů až měsíců po tom volaly spousty uživatelů. Přinášíme oficiální návod, který Google ke aktuálnímu oznámení přidal. Společně s hudební knihovnou lze přenést i osobní playlisty a některá nastavení.

Jak na přesun skladeb z Hudba Google Play do YouTube Music

Pokud nemáte, stáhněte si do telefonu aplikaci YouTube Music. Přihlaste se, aby aplikace poznala stejné Google účty. Klikněte v aplikaci na tlačítko „Převést“. Nahraný i zakoupený obsah, přidané skladby, alba, playlisty a vše ostatní se automaticky přesune. Na domovské stránce YouTube Music se začnou zobrazovat hudební doporučení. Po kompletním přesunu vás bude služba informovat e-mailem a notifikací. Jestliže patříte mezi posluchače podcastů, tak ty si můžete převést do speciální služby Google Podcasty na webu

“Prozatím budou mít uživatelé přístup k oběma službám, protože chceme dopřát každému dostatek času na to, aby svůj obsah přesunul a na YouTube Music si zvykl. Všichni uživatelé Hudby Google Play brzy obdrží e-mail s detailním návodem, jak přesunout kompletní historii i obsah (včetně podcastů),” dodává české zastoupení Googlu na blogu. Portál YouTube Music lze používat bezplatně, pokud strpíte přehrávání reklam. Prémiový účet, mezi jehož největší výhody patří možnost přehrávání na pozadí nebo stahování, je možné si předplatit za 149 korun měsíčně. Případně je k dispozici rodinný tarif za 229, který jde sdílet s dalšími pěti členy domácnosti.

Také jste čekali na tuto možnost?