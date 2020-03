Redmi Note 9 bude představen 12. března v Indii. Těšíte se?

Značku Redmi by Xiaomi, která se vloni odtrhla od mateřské firmy a demonstruje to také svým názvem, čeká zanedlouho další velké představování produktu. A nepůjde o nic menšího než o pokračovatele nesmírně populární řady Note. Šéf firmy Manu Kumar Jain na Twitteru prozradil, že je na 12. březen naplánovaná akce k představení telefonu Redmi Note 9. Přiložený obrázek pak potvrzuje, že bude nový smartphone disponovat čtyřmi kamerami ve čtvercovém uspořádání. Nejsilnějším fotoaparátem by měl být 108megapixelový senzor od Samsungu.

“Tady máte odpověď na jednu z nejdůležitějších otázek roku 2020. Ano, nový Redmi Note představíme 12. března. Držte se, protože výkon kamer bude takový, jaký jste ještě neviděli!” oznamuje šéf firmy okázale na sociální síti. A firemní snahu zaměřit se hlavně na focení podtrhuje použitím hashtagu #ProCamerasMaxPerformance.

