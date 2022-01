Zřejmě většina z nás má doma alespoň nějakou powerbanku. Jde určitě o užitečný gadget, který oceníme zejména na cestách. V dnešní době zvládnou některé z nich dobít nejen telefony, hodinky a sluchátka, ale také třeba notebooky. To, co vám teď ukážeme sice nemá s přenosným příslušenstvím nic moc společného, ale rozhodně je to minimálně zajímavé.

Powerbanka s 27 000 000 mAh? Žádný problém

Handy Geng z Číny se totiž rozhodl, že si vyrobí powerbanku, která má kapacitu 27 000 000 mAh. Prý ho štvalo, že všichni jeho přátelé mají větší powerbanku než on a chtěl tak tu největší powerbanku, kterou byl schopen vyrobit. Podle konstrukce můžeme usoudit, že jde o jednu velkou baterii, která je podobná třeba těm u elektromobilů. Přes ní hodil velký kovový kryt, aby tento výrobek alespoň tvarem powerbanku připomínal.

ENG) 做了個2700萬毫安的移動充電寶 I Made a 27,000,000-mAh Portable Power Bank 【手工耿Handy Geng】

Následně stačilo udělat vstupní a výstupní nabíjecí porty, kterých je tu hned šedesát a podporují až 220 V. Jeho vynález prý dokáže nabíjet až 20 zařízení najednou, ať už jde o telefony, tablety či notebooky, ale díky 220 V zásuvkám zvládne také televizi, pračku nebo elektrický hrnec. Powerbanka tedy sice není bůhví jak přenosná, ale když vypadne proud, bude se Handymu hodit. Jen škoda, že ve svém videu nezmínil, jak dlouho se taková věc nabíjí.

Jakou kapacitu má vaše powerbanka?

