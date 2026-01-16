TOPlist

POCO údajně připravuje další nadupaný mobil. Dostane nový procesor se super výkonem a možná i gigantickou baterii

  • POCO X8 Pro Max se objevilo v indické certifikační databázi BIS s označením 2602BPC18I.
  • Novinka má být přeznačenou verzí připravovaného Redmi Turbo 5 Max s čipem Dimensity 9500s.
  • Telefon údajně nabídne 9 000mAh baterii se 100W nabíjením a 1,5K OLED displej.

16.1.2026 18:00
Ikona komentáře 0
poco x7 pro zadni strana tlacitka fotoaparaty

Značka POCO zřejmě nechystá základní model X8, jak jsme vás informovali v prosinci. Místo něj se ale rýsuje zajímavější varianta. V certifikační databázi indického úřadu BIS se nyní objevil model POCO X8 Pro Max s označením 2602BPC18I, který by měl být přeznačenou verzí chystaného Redmi Turbo 5 Max pro čínský trh.

Takřka vlajkový výkon a obří baterie

POCO X8 Pro Max má být prvním telefonem značky s čerstvě představeným čipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Ten využívá 3nm proces od TSMC a spoléhá pouze na velká jádra. Redmi Turbo 5 Max, jež na trh dorazí právě s tímto procesorem, údajně v interních AnTuTu testech získalo 3,61 milionu bodů.

redmi turbo 5 max udajny render ve zlate
Takto údajně bude vypadat Redmi Turbo 5 Max

Hlavním tahákem každopádně bude 9 000mAh baterie se 100W rychlým nabíjením, pokud se tedy nynější spekulace ukážou jako pravdivé. Displej by měl mít úhlopříčku kolem 6,83 palce s 1,5K rozlišením a LTPS OLED technologií. Další specifikace zatím neznáme.

POCO X8 Pro Max na sebe prý nenechá dlouho čekat

Redmi Turbo 5 Max by se měl v Číně představit už brzy – právě tam startuje předprodej. Globální verze v podobě POCO X8 Pro Max by podle dosavadních informací mohla dorazit přibližně měsíc po čínském uvedení, tedy někdy v únoru.

Připomeňme, že POCO nedávno uvedlo do Česka řadu M8 pro střední třídu. Model X8 Pro Max bude cílit ještě výše a nabídne takřka vlajkový výkon za velmi příznivou cenu.

Zaujalo vás POCO X8 Pro Max?

Zdroje: @ZionsAnvin/X, Gizmochina, XiaomiTime, GSMArena

