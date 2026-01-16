POCO údajně připravuje další nadupaný mobil. Dostane nový procesor se super výkonem a možná i gigantickou baterii Hlavní stránka Zprávičky POCO X8 Pro Max se objevilo v indické certifikační databázi BIS s označením 2602BPC18I. Novinka má být přeznačenou verzí připravovaného Redmi Turbo 5 Max s čipem Dimensity 9500s. Telefon údajně nabídne 9 000mAh baterii se 100W nabíjením a 1,5K OLED displej. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Značka POCO zřejmě nechystá základní model X8, jak jsme vás informovali v prosinci. Místo něj se ale rýsuje zajímavější varianta. V certifikační databázi indického úřadu BIS se nyní objevil model POCO X8 Pro Max s označením 2602BPC18I, který by měl být přeznačenou verzí chystaného Redmi Turbo 5 Max pro čínský trh. Takřka vlajkový výkon a obří baterie POCO X8 Pro Max má být prvním telefonem značky s čerstvě představeným čipsetem MediaTek Dimensity 9500s. Ten využívá 3nm proces od TSMC a spoléhá pouze na velká jádra. Redmi Turbo 5 Max, jež na trh dorazí právě s tímto procesorem, údajně v interních AnTuTu testech získalo 3,61 milionu bodů. Takto údajně bude vypadat Redmi Turbo 5 Max Hlavním tahákem každopádně bude 9 000mAh baterie se 100W rychlým nabíjením, pokud se tedy nynější spekulace ukážou jako pravdivé. Displej by měl mít úhlopříčku kolem 6,83 palce s 1,5K rozlišením a LTPS OLED technologií. Další specifikace zatím neznáme. POCO X8 Pro Max na sebe prý nenechá dlouho čekat Redmi Turbo 5 Max by se měl v Číně představit už brzy – právě tam startuje předprodej. Globální verze v podobě POCO X8 Pro Max by podle dosavadních informací mohla dorazit přibližně měsíc po čínském uvedení, tedy někdy v únoru. Připomeňme, že POCO nedávno uvedlo do Česka řadu M8 pro střední třídu. Model X8 Pro Max bude cílit ještě výše a nabídne takřka vlajkový výkon za velmi příznivou cenu. Zaujalo vás POCO X8 Pro Max? Zdroje: @ZionsAnvin/X, Gizmochina, XiaomiTime, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024