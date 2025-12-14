TOPlist

Změna plánu: Xiaomi možná neuvede POCO F8 a POCO X8

  • Podle úniků z IMEI databází Xiaomi možná vůbec neuvede základní modely POCO F8 a POCO X8
  • Řada POCO F8 tak zůstane pouze u modelů Pro a Ultra, které již dorazily na trh
  • Značka POCO údajně přesouvá pozornost na rozšířenou řadu M8 pro střední třídu

Adam Kurfürst
14.12.2025 14:00
poco f7 stribrna fotoaparaty nahled

Xiaomi minulý měsíc oficiálně představilo řadu POCO F8, která láká na vrcholné čipsety Snapdragon a prémiový zvuk od BOSE. I tentokrát nejprve vyšly jen dražší modely F8 Pro a F8 Ultra, základní varianta chybí. Nyní se však ukazuje, že se ani s postupem času na situaci možná nic nezmění.

IMEI databáze naznačuje změnu strategie

Server XiaomiTime přišel se zjištěním, že Xiaomi podle registrací v IMEI databázích neplánuje uvést základní POCO F8. Stejný osud má potkat i model POCO X8, který tradičně vychází z čínského Redmi Note Pro. Místo něj má dorazit POCO X8 Pro Max založené na připravovaném Redmi Turbo 5 Pro Max.

POCO M8 jako nový středobod značky

Důvodem změny má být přesun pozornosti na řadu POCO M8, která se údajně stane tahounem značky ve střední třídě.

poco f8 pro modra zadni strana nad rostlinami
Nová hierarchie značky POCO má vypadat následovně: řada F jako vlajková loď pouze s verzemi Pro a Ultra, řada X omezená na modely Pro a Pro Max, řada M jako rozšířená střední třída a řada C pro základní segment.

Zatím jde pouze o spekulace

Je třeba zdůraznit, že tyto informace vycházejí výhradně z IMEI registrací, nikoliv z oficiálních zdrojů Xiaomi. Šance na uvedení modelů POCO F8 a POCO X8 tak nejsou zcela nulové, ale příliš bych s těmito modely v současné době nepočítal – i když to může být škoda, protože základní POCO F7 přineslo vzhledem ke své ceně opravdu parádní specifikace.

Vadilo by vám, kdyby základní POCO F8 a X8 nikdy nevyšly?

Zdroje: XiaomiTime, Notebookcheck, Gizmochina

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

