Změna plánu: Xiaomi možná neuvede POCO F8 a POCO X8 Hlavní stránka Zprávičky Podle úniků z IMEI databází Xiaomi možná vůbec neuvede základní modely POCO F8 a POCO X8 Řada POCO F8 tak zůstane pouze u modelů Pro a Ultra, které již dorazily na trh Značka POCO údajně přesouvá pozornost na rozšířenou řadu M8 pro střední třídu Adam Kurfürst Publikováno: 14.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi minulý měsíc oficiálně představilo řadu POCO F8, která láká na vrcholné čipsety Snapdragon a prémiový zvuk od BOSE. I tentokrát nejprve vyšly jen dražší modely F8 Pro a F8 Ultra, základní varianta chybí. Nyní se však ukazuje, že se ani s postupem času na situaci možná nic nezmění. IMEI databáze naznačuje změnu strategie Server XiaomiTime přišel se zjištěním, že Xiaomi podle registrací v IMEI databázích neplánuje uvést základní POCO F8. Stejný osud má potkat i model POCO X8, který tradičně vychází z čínského Redmi Note Pro. Místo něj má dorazit POCO X8 Pro Max založené na připravovaném Redmi Turbo 5 Pro Max. POCO M8 jako nový středobod značky Důvodem změny má být přesun pozornosti na řadu POCO M8, která se údajně stane tahounem značky ve střední třídě. POCO F8 Pro recenze: Když telefonu za 13 tisíc dáte špičkový procesor, repráčky BOSE a teleobjektiv Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Nová hierarchie značky POCO má vypadat následovně: řada F jako vlajková loď pouze s verzemi Pro a Ultra, řada X omezená na modely Pro a Pro Max, řada M jako rozšířená střední třída a řada C pro základní segment. Zatím jde pouze o spekulace Je třeba zdůraznit, že tyto informace vycházejí výhradně z IMEI registrací, nikoliv z oficiálních zdrojů Xiaomi. Šance na uvedení modelů POCO F8 a POCO X8 tak nejsou zcela nulové, ale příliš bych s těmito modely v současné době nepočítal – i když to může být škoda, protože základní POCO F7 přineslo vzhledem ke své ceně opravdu parádní specifikace. Vadilo by vám, kdyby základní POCO F8 a X8 nikdy nevyšly? Zdroje: XiaomiTime, Notebookcheck, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Vložit komentář POCO POCO F8 Střední třída Xiaomi