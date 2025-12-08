POCO F8 Pro recenze: Když telefonu za 13 tisíc dáte špičkový procesor, repráčky BOSE a teleobjektiv Hlavní stránka Recenze POCO F8 Pro se spolu s výkonnějším modelem Ultra představilo nečekaně brzy Oproti předchůdci vylepšilo čipset a přineslo reproduktory laděné firmou BOSE Za svou cenu tradičně nabízí velmi dobrou kombinaci parametrů, tentokrát i s teleobjektivem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Značka POCO, spadající pod čínské Xiaomi, se letos rozhodla fanoušky výkonných chytrých telefonů potěšit neobvykle rychlým uvedením nové generace s procesory vlajkové úrovně. Už minulý měsíc se na trh dostala dvojice POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra – jejich předchůdci přitom dorazili až letos na jaře. Druhý jmenovaný dokonce patří k prvním mobilům s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, které pořídíte v Česku (předběhl i daleko dříve představené Xiaomi 17). I přes brzký termín příchodu na trh se POCO drží strategie, na kterou přistoupilo s řadou F7. Model Ultra tak nabízí nejlepší procesor, jaký vůbec může dostat, a cenově dostupnější varianta Pro nabízí loňský špičkový čip Snapdragon 8 Elite (bez přídomku Gen 5). Snahou obou modelů je doručit maximální výkon i těm uživatelům, kteří nechtějí utrácet za standardní vlajky. POCO F8 Pro proto ve verzi 12/256GB v rámci zaváděcí akce pořídíte za 12 799 Kč a za rychlejší Ultru v konfiguraci 16/512GB pak zaplatíte 18 299 Kč. Na první pohled může jít o relativně vysoké částky, ale věřte, že ve srovnání s konkurencí jde o těžce překonatelné nabídky. My na test obdrželi POCO F8 Pro. Dříve v tomto roce jsem testoval POCO F7 Pro i POCO F7 Ultra a rukama mi později prošlo i levnější POCO F7, jehož tiskové rendery jsme exkluzivně zveřejnili ještě před oficiálním představením. Jinými slovy, velmi dobře jsem věděl, co mám očekávat, ale přesto jsem byl na řadu aspektů telefonu zvědavý. Pojďme se společně podívat na to, jak si v jednotlivých oblastech vede. Obsah balení Design a konstrukční zpracování Displej Čtečka otisků a haptická odezva Reproduktory BOSE: Skvělé, ale čekal jsem víc Snapdragon 8 Elite poskytuje úžasný výkon Baterie a nabíjení Systém HyperOS 3 Konektivita Fotoaparáty Cena a dostupnost Resumé Obsah balení POCO F8 Pro spoléhá na prakticky totožný design krabičky jako předchozí model, nejvýraznějším rozdílem pravděpodobně bude branding „Sound by BOSE“, k němuž si povíme více v jedné z následujících kapitol. Spolu s telefonem a hromadou mandatorních papírů Xiaomi do krabičky přibaluje kabel USB-A na USB-C, plastový kryt na zadní stranu nebo nástroj na otevření šuplíčku pro SIM kartu. Co však v balení nenajdete, je napájecí adaptér. Pokud tedy ještě nemáte dostatečně výkonný adaptér doma, doporučil bych vám si jej pořídit. POCO F8 Pro totiž podporuje až 100W nabíjení (také si jej podrobněji popíšeme později) a byla by škoda nevyužít jeho potenciál. Design a konstrukční zpracování S designem telefonů POCO si Xiaomi nemusí příliš lámat hlavu. Mobily jsou totiž založené na již existujících modelech, které se prodávají pouze v Číně pod značkou Redmi (v případě rodinky POCO F8 jde o modely Redmi K90). Když se ale podíváme na vývoj vzhledu jednotlivých mobilů v čase, snadno si všimneme, že oproti Samsungu, Googlu nebo Applu se značka vůbec nebojí změn – Číňané obecně nejsou v sektoru chytrých telefonů příliš konzervativní. POCO F8 Pro jako by zahodilo vše, co nastolil předchůdce, a ubralo se úplně jiným směrem. Dominantou jeho skleněné zadní strany už tedy není kruhový kamerový modul umístěný v levém horním rohu, nýbrž průhledná obdélníková plocha, z níž vystupují tři fotoaparáty a blesk. Jejich uskupení trochu připomíná sporák. Pokud počiny značky POCO sledujete dlouhodobě, určitě vám bude design novinek evokovat POCO F6 Pro. Na otázku, proč se k tomuto zpracování POCO vrátilo a nedrželo se loňského konceptu, nejspíš existuje jednoslovná odpověď: iPhone. Jen se podívejte, jak vypadají letošní modely 17 Pro a Pro Max… POCO F8 Pro se oproti předchůdci výrazně zmenšilo. Disponuje totiž pouze 6,59” panelem, kdežto F7 Pro dorazilo na trh s 6,67” obrazovkou. Telefon už není tak podlouhlý a zakulacenými rohy připomíná zmíněné „jablko“. Plochý boční rám je tvořen matným hliníkem, který mu dodává prémiový nádech. Zařízení se velmi příjemně drží v ruce a daleko pohodlněji se ovládá jednou rukou, ale místy jsem měl co dělat, aby mi nevyklouzlo – užitá povrchová úprava tomu příliš nepomáhá. Otisky se na zádech prakticky nezanechávají (alespoň tedy v případě mnou testované modré varianty). Opomenout nesmím ani poměrně nízkou 199g hmotnost. Displej Jak už bylo zmíněno výše, úhlopříčka displeje POCO F8 Pro se z předchozích 6,67” zmenšila na 6,59”. I teď jde sice o AMOLED panel, ale vyzdvihnul bych výrazně nižší rozlišení 2510×1156 pixelů. To dává jemnost pouze 419 ppi oproti 526 ppi u POCO F7 Pro. Obnovovací frekvence každopádně zůstává na 120 Hz, i když ani tentokrát obrazovka není LTPO, takže systém přepíná pouze mezi 60 Hz a 120 Hz. Ihned po spuštění si doporučuji nastavit frekvenci fixně na 120 Hz a povolit její užití pro všechny aplikace (v případě některých je vysoká frekvence defaultně vypnutá). K určitému zlepšení ale přece jen došlo, nebo respektive asi došlo. POCO F8 Pro mírně navýšilo jas, a to až na 3 500 nitů ve špičce a 2 000 nitů v režimu HBM (předchozí hodnoty činily 3 200 nitů a 1 800 nitů). V praxi ale rozdíl spíše nepoznáte. Objektivně se však dá říct, že jas displeje je parádní a takřka určitě vás nezklame ani v létě. Barevná hloubka zůstává na 12 bitech, díky čemuž POCO F8 Pro dovede vykreslit 68 miliard různých barevných odstínů. Zatímco při testování typicky levnějších modelů od Xiaomi jsem ihned po spuštění měnil barevné schéma, nové POCO mě k tomu nenutí – na displej se mi příjemně dívá i se základním nastavením. V neposlední řadě je vhodné vypíchnout podporu HDR10+ či Dolby Vision a přítomnost ochranného skla Corning Gorilla Glass 7i, na které spoléhalo i POCO F7. Čtečka otisků a haptická odezva POCO F7 Pro na jaře překvapilo ultrazvukovou čtečkou otisků, která byla v jeho cenové kategorii naprostým unikátem. POCO F8 Pro od ní naštěstí ruce pryč nedalo, a tak ji znovu nalezneme integrovanou do displeje. V praxi je neuvěřitelně rychlá a po dobu testování jsem nenarazil na žádný problém s ní spojený. KOUPIT POCO F8 PRO Pochválit musím také příjemnou haptickou odezvu. Jako uživatel Pixelu 9 Pro XL jsem poměrně zhýčkaný, a tak dovedu ocenit, když telefon dobře reaguje na to, co aktuálně provádím na obrazovce. U telefonů Xiaomi obecně oceňuji, že vyšlou signál i při zamknutí zařízení pomocí tlačítka anebo v situaci, kdy dojedu posuvníkem hlasitosti na bod minima či maxima. Trošku mi schází odezva při zvyšování jasu nebo hlasitosti posuvníkem, ale to už je naprostý detail. Reproduktory BOSE: Skvělé, ale čekal jsem víc Nyní už se konečně dostáváme k vysvětlení brandingu Sound by BOSE, který najdete nejen na krabičce, ale také vedle sporáku tvořeného bleskem a fotoaparáty. Řada POCO F8 má reproduktory laděné právě touto prestižní značkou a slibuje doslova revoluční audio. Jaká je realita? POCO F8 Pro má skvělé reproduktory, ale čekal jsem možná o něco víc. Hned při prvním poslechu mě naprosto uchvátila hlasitost, která je tak vysoká, že s telefonem zvládnete nahradit menší Bluetooth reproduktory. Když ale hudbu zesílíte až moc, uslyšíte, že střední a vyšší frekvence výrazně převažují ty nízké, což ve finále nezní zrovna dobře. Při normálních hlasitostech ale reproduktory performují velmi dobře. Tam, kde vlajkový Pixel 9 Pro XL už zbytečně tlačí výšky nahoru, si POCO F8 Pro stále drží solidně vyvážený zvuk. Basy bych možná čekal malinko zvučnější, ale zřetelnosti vokálů naopak mohu udělit velký palec nahoru. V systémovém nastavení si můžete vybrat mezi dvěma zvukovými profily: dynamickým a vyváženým. Na druhý jmenovaný vám ani nedoporučuji přepínat, protože zní neuvěřitelně ploše. Zkušenější uživatelé ocení ekvalizér – osobně jsem si přes něj posílil nízké frekvence a oslabil výšky a se zvukem jsem byl díky tomu spokojenější (zrovna tohle je ale velmi subjektivní a každému posluchači může vyhovovat něco jiného). POCO F8 Pro má na svou cenu zkrátka famózní zvuk, ale spolupráce s BOSE mi nastavila trošku vyšší očekávání. Kvalitou se každopádně dovede vyrovnat mnohem dražšímu Pixelu 9 Pro XL a v řadě ohledů jej i předbíhá, předchůdce pak překonává naprosto bez diskuzí. Snapdragon 8 Elite poskytuje úžasný výkon Hlavním trumfem POCO F8 Pro je jednoznačně čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Jde o loňský vlajkový procesor, který až donedávna využívaly ty nejlepší telefony s Androidem (letošní vlajky už dostaly Snapdragon 8 Elite Gen 5, jenž tiká pod kapotou modelu Ultra). Snapdragon 8 Elite je vyráběn 3nm procesem tchajwanského kolosu TSMC. Zatímco dříve Qualcomm využíval jádra navržená přímo společností ARM, tento čipset už spoléhá na vlastní jádra Oryon. V čele stojí dvě takzvaná Prime jádra (Phoenix L) s frekvencí až 4,3 GHz a sekunduje jim šestice jader Phoenix M s taktem 3,5 GHz. Menší, efektivní jádra byla kompletně vynechána. Výkonu POCO F8 Pro nabízí opravdu požehnaně. V benchmarku AnTuTu jsme u něj naměřili skóre přesahující hranici 3 milionů, čímž překonalo i POCO F7 Ultra, které získalo 2,5 milionu bodů. V nástroji Geekbench pak telefon získal 2 956 bodů v single-core testu a 9 256 bodů v multi-core testu. Co tahle čísla znamenají v praxi? Že vás telefon svou rychlostí nebude jakkoliv omezovat. Seriózně. Chcete si zahrát náročné hry s propracovanou grafikou jako Genshin Impact či CarX Street? Klidně můžete a s nastavením kvality obrazu se vůbec nemusíte držet při zemi. KOUPIT POCO F8 PRO Podíl na tom má také chladicí systém LiquidCool Technology. Při hraní náročného CarX Street se telefon sice začal zahřívat už po pár minutách, ale pak už teplota nešplhala výš, výkon byl stabilní a zařízení v rukou nebylo nepříjemné. U hraní Call of Duty Mobile s nejvyšším grafickým nastavením pak POCO F8 Pro netopí prakticky vůbec. Baterie a nabíjení Jistý pokrok POCO učinilo i v oblasti baterie, a to i navzdory tomu, že je F8 Pro menší než F7 Pro. Novinka obdržela 6 210mAh baterii (namísto původní 6 000mAh), která podporuje až 100W nabíjení (upgrade z 90W). Samotnou výdrží vás POCO F8 Pro určitě nezklame. Po dni, kdy jsem s telefonem aktivně procházel sociální sítě a využíval komunikační platformy, sem tam si zahrál Clash Royale a večer strávil pařením Call of Duty: Mobile a CarX Street mi zbylo 25 % baterie. A to jsem v mezičase stahoval 30GB Genshin Impact. Při mém typickém používání, kdy zdaleka tolik nepařím a využívám telefon na méně náročné úlohy, jsem schopen s POCO F8 Pro zvládnout na jedno nabití i dva dny fungování. S dobrým adaptérem se ale POCO F8 Pro nabíjí tak rychle, že dostanete dostatek energie i když spěcháte a připojíte telefon k nabíječce pouze na chvíli. Ze 30 % na 100 % kapacity se zařízení dobilo za asi půl hodiny. Systém HyperOS 3 POCO F8 Pro přichází s předinstalovaným Androidem 16 a novou nadstavbou HyperOS 3. Za dobu od přejmenování z MIUI udělalo Xiaomi se svým systémem řadu významných pokroků, a to nejen co se týče množství funkcí a vychytávek, ale také optimalizace. Zatímco HyperOS 1.0 ještě nějakou péči vyžadoval, u současné verze se proti plynulosti nedá nic namítat. V praxi zrátka POCO F8 Pro šlape jako švýcarské hodinky. Animace se nezasekávají a aplikace se spouštějí tak rychle, jak byste od mobilu s prémiovým čipsetem očekávali. Vzhledem se pak rozhraní čím dál více přibližuje iOS od Applu, zejména když přijde řeč na kontrolní centrum. Systém tradičně nabízí širokou škálu možností přizpůsobení a velmi rozmanité možnosti nabízí zejména centrum pro úpravu zamykací obrazovky. Vedle nejrůznějších, již dříve vydaných AI nástrojů, které usnadňují třeba práci s textem nebo které pomohou s úpravou obrázků, nabízí tentokrát HyperOS 3 jednu velmi zajímavou novinku – HyperIsland. Jde o interaktivní ostrůvek po vzoru Dynamic Islandu od Applu, který využívá prostor okolo selfie kamery k zobrazování nejrůznějších informací o stavu zařízení. Velmi dobře funguje při přehrávání hudby anebo když spustíte stopky. Pokud takto probíhají dvě události současně, dovede je telefon zobrazit obě zároveň a plynule umožňuje přepínat mezi jejich rozšířenými zobrazeními. Dokud se jej jednou nezbaví, budu Xiaomi stále vytýkat bloatware v systému. Možná bych se s ním nějak vyrovnal u nejlevnějších zařízení, avšak v trochu prémiovějších telefonech, za který by se dalo považovat i POCO F8 Pro, už zkrátka nemá co dělat. Konektivita POCO F8 Pro nezaostává ani s ohledem na konektivitu. Ačkoliv jde o model střední třídy, podporuje nejnovější standard bezdrátového připojení k internetu, a to Wi-Fi 7. Pochopitelně nechybí ani 5G nebo Bluetooth 5.4. Z audio kodeků můžeme vypíchnout třeba AptX Adaptive či LHDC 5.0. Telefon zvládne pojmout až dvě SIM karty, a to buď fyzicky (2x nanoSIM), elektronicky (2x eSIM) anebo kombinovaně (1x nanoSIM + 1x eSIM). Fotoaparáty Na poli fotoaparátů se odehrála jedna zajímavá změna. POCO F8 Pro sice disponuje stejným hlavním snímačem jako jeho předchůdce (jde o 50Mpx Light Fusion 800 s optickým formátem 1/1,55”) a také totožným 8Mpx ultrašírem, avšak na rozdíl od modelu F7 Pro je vybaven dedikovaným teleobjektivem. Ten spoléhá na menší 1/2,88” senzor s rozlišením 50 Mpx a poskytuje 2,5násobný optický zoom. Při běžném focení ve dne s ním dostanete velmi podobné výsledky, jako byste využili běžný 2x výřez z hlavního foťáku. Nabízí ostřejší zobrazení detailů, ale rozdíl není tak dramatický. Při focení s různými režimy zoomu si ale snadno všimnete barevné nekonzistence – nejvýraznější rozdíly jsou právě mezi 2x výřezem z primárního foťáku a 2,5x přiblížením pomocí teleobjektivu. POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) Za docela příjemné překvapení každopádně považuji 5x zoom, který bych od mobilu, pro nějž hrají fotoaparáty vedlejší roli, čekal výrazně slabší. POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) Co se pak týče hlavního fotoaparátu, POCO F8 Pro odvádí velmi slušnou práci, i když má v podmínkách s umělým osvětlením občas tendenci trochu přesvětlovat scénu. Barevné odstíny jsou pak tradičně o něco teplejší, než by ve skutečnosti měly být – pokud ale fotíte na sociální sítě, pak by vám zrovna tohle vadit nemuselo. Při fotografování v noci podává primární objektiv POCO F8 Pro poměrně slušné výsledky, za které se rozhodně nebudete muset stydět. I zde ale na fotkách mnohdy najdete mnohem více světla než v reálné scéně, v důsledku čehož občas finální snímky působí neautenticky. Je pochopitelně patrná i krapet horší detailnost. Při focení teleobjektivem jsou pak možná ještě znatelnější změny barev, takže bych osobně raději fotil na 2x výřez z hlavního snímače. O 5x režimu se nedá říct, že by byl ve tmě úplně nepoužitelný, ale kromě barevné nekonzistence vám zřejmě bude vadit až příliš vysoký šum. POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) POCO F8 Pro (hlavní objektiv) POCO F8 Pro (2x výřez) POCO F8 Pro (2,5x teleobjektiv) POCO F8 Pro (5x zoom) Jak už to POCO telefonů bývá zvykem, ultraširokoúhlá kamera je pak za jakýchkoliv okolností spíše slabší. Přesvětlování scény vedoucí k nevěrohodnému zobrazení barev je problémem i zde a fajnšmekry příliš nepotěší ani detailnost. Někde se ale šetřit muselo… Cena a dostupnost POCO F8 Pro je na českém trhu k dispozici s doporučenými cenami 15 499 Kč za verzi 12/256GB a 16 999 Kč za variantu 12/512GB. Aktuálně jsou však obě konfigurace dostupné za zaváděcí ceny, které činí 12 799 Kč a 13 499 Kč. U obou si můžete vybrat ze tří barevných variant: azurové, černé a světle šedé. KOUPIT POCO F8 PRO Resumé Pokud hledáte telefon pod 15 tisíc a výkon je pro vás priorita, POCO F8 Pro vás rozhodně nezklame. S loňským vlajkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite zvládá i ty nejnáročnější hry a díky efektivnímu chladicímu systému se u své činnosti ani příliš nezahřívá. Baterie s kapacitou 6 210 mAh zajistí velmi dobrou výdrž a 100W nabíjení patří k tomu nejlepšímu, co v této cenové kategorii naleznete. Designem se POCO F8 Pro vrátilo zpátky v čase, ale nemám mu to příliš za zlé. Kovový rám s plochými bočními hranami mu dodává prémiový dojem a se zakulacením v rozích se velmi podobá iPhonům. Jelikož má pouze 6,59” panel, dobře padne do ruky. Reproduktory laděné značkou BOSE poskytují parádní zvuk, jen jsem možná původně očekával něco víc. Dedikovaný teleobjektiv zní na papíře také skvěle, ale rozdíl v kvalitě oproti obyčejnému 2x výřezu je minimální a barvy tolik neodrážejí realitu. Příjemným překvapením je ale režim s 5x zoomem. Celkově POCO F8 Pro tradičně přináší skvělou výbavu vzhledem k tomu, kolik stojí. Je samozřejmě očividné, že se soustředí primárně na uživatele, kteří požadují maximální výkon, ale potěšit dovede prakticky kohokoliv. Už ani fotoaparáty ostatně nevyvolávají v člověku pocit, že je telefon nabízí pouze z obliga. Pokud tedy hledáte bestii se super specifikacemi v cenové hladině pod 15 tisíc, mělo by se POCO F8 Pro nacházet na vašem seznamu kandidátů. Klady Vynikající výkon s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Solidní výdrž baterie Podpora 100W nabíjení Prémiově působící design s kovovým rámem Rychlá a spolehlivá čtečka otisků (ultrazvuková) Kvalitní reproduktory Schopný hlavní objektiv Rychlý HyperOS 3 s funkcí HyperIsland Velmi konkurenceschopná cena Zápory Nižší rozlišení obrazovky než u předchůdce Obrazovka není LTPO Teleobjektiv přináší jen malý rozdíl oproti 2x výřezu Barevná nekonzistence při fotografování Od spolupráce s BOSE jsem očekával více Chybějící adaptér v balení Systém stále obsahuje bloatware Hodnocení redakce: 85 % Jak výbava POCO F8 Pro zaujala vás? Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO POCO F8 Qualcomm snapdragon 8 Elite Střední třída Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi likviduje oficiální web Poco. Oblíbené mobily se stěhují na novou doménu Jana Skálová 5.1.